Миллиардер Бренсон совершил суборбитальный полет
Ракетоплан Unity с миллиардером Ричардом Брэнсоном и командой благополучно приземлился после суборбитального полета.
Полет продлился час. Часть пути Unity преодолел с помощью двухфюзеляжного самолета-носителя White Knight Two, после чего отсоединился и включил собственные двигатели, чтобы подняться на высоту более 80 километров, передает Интерфакс-Украина.
После выхода на заданную высоту Unity завис на несколько минут, чтобы у пассажиров была возможность рассмотреть Землю, после чего пилоты начали снижать высоту. Несмотря на возникшие во время трансляции помехи, Брэнсон успел обратиться к зрителям и поздравить с событием.
Следующее событие для развития туристических полетов в космос ожидается 20 июля: основатель Amazon Джефф Безос вместе с братом и еще одним пассажиром, купившим билет на аукционе за $28 млн, отправится в полет на корабле New Shepard компании Blue Origin.
Перед полетом Брэнсона в Blue Origin подчеркнули, что его ракетоплан останется на суборбитальной высоте, в то время как корабль New Shepard по плану должен преодолеть условную границу между атмосферой Земли и космосом на высоте ста километров.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
На Юпитере есть несколько отличий. На этой планете полярные сияния постоянны. Это потому, что частицы не солнечные, а исходят от спутника Юпитера Ио. Он постоянно извергает двуокись серы, которая немедленно удаляется из-за сложного гравитационного взаимодействия с планетой, ионизируется и образует плазменный тор (фигура в форме бублика) вокруг Юпитера. А теперь просто посмотрите на барельефы храма Хартхор....и у все станет на свои места. И...и!!!...вы по новому посмотрите на ..Ришат(глаз пустыни).
А еще есть рентгеновские импульсы. Чтобы выяснить, как они генерируются, исследовательская группа изучила планету, используя одновременные наблюдения Juno и XMM-Newton, сделанные 16−17 июля 2017 года, в общей сложности 26 часов. В это время Юпитер испускал рентгеновские лучи примерно каждые 27 минут.
Основываясь на этих наблюдениях, команда связала наблюдения плазмы Juno с наблюдениями XMM-Newton рентгеновских авроральных всплесков; с помощью компьютерного моделирования они определили, как эти два явления могут быть связаны.
Команда пришла к выводу, что сжатие магнитного поля Юпитера создает волны ионов кислорода и серы, которые спиралевидно движутся вдоль силовых линий магнитного поля к полюсам Юпитера, где они проливаются дождем, сталкиваются с атмосферой и генерируют вспышки рентгеновского излучения. Эти волны называются электромагнитными ионными циклотронными (или EMIC) волнами, и они также связаны с мерцающими полярными сияниями здесь, на Земле.