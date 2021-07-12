БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Миллиардер Бренсон совершил суборбитальный полет

Миллиардер Бренсон совершил суборбитальный полет

Ракетоплан Unity с миллиардером Ричардом Брэнсоном и командой благополучно приземлился после суборбитального полета.

Полет продлился час. Часть пути Unity преодолел с помощью двухфюзеляжного самолета-носителя White Knight Two, после чего отсоединился и включил собственные двигатели, чтобы подняться на высоту более 80 километров, передает Интерфакс-Украина.

После выхода на заданную высоту Unity завис на несколько минут, чтобы у пассажиров была возможность рассмотреть Землю, после чего пилоты начали снижать высоту. Несмотря на возникшие во время трансляции помехи, Брэнсон успел обратиться к зрителям и поздравить с событием.

Следующее событие для развития туристических полетов в космос ожидается 20 июля: основатель Amazon Джефф Безос вместе с братом и еще одним пассажиром, купившим билет на аукционе за $28 млн, отправится в полет на корабле New Shepard компании Blue Origin.

Перед полетом Брэнсона в Blue Origin подчеркнули, что его ракетоплан останется на суборбитальной высоте, в то время как корабль New Shepard по плану должен преодолеть условную границу между атмосферой Земли и космосом на высоте ста километров.

Автор: 

Джерело:  Интерфакс-Украина
Здесь, на Земле, полярные сияния создаются частицами, вылетающими из Солнца. Они сталкиваются с магнитным полем Земли, которое посылает заряженные частицы, такие как протоны и электроны, вдоль силовых линий магнитного поля к полюсам, где они проливаются дождем на верхние слои атмосферы Земли и сталкиваются с молекулами атмосферы. В результате ионизация этих молекул порождает танцующие огни.
На Юпитере есть несколько отличий. На этой планете полярные сияния постоянны. Это потому, что частицы не солнечные, а исходят от спутника Юпитера Ио. Он постоянно извергает двуокись серы, которая немедленно удаляется из-за сложного гравитационного взаимодействия с планетой, ионизируется и образует плазменный тор (фигура в форме бублика) вокруг Юпитера. А теперь просто посмотрите на барельефы храма Хартхор....и у все станет на свои места. И...и!!!...вы по новому посмотрите на ..Ришат(глаз пустыни).

А еще есть рентгеновские импульсы. Чтобы выяснить, как они генерируются, исследовательская группа изучила планету, используя одновременные наблюдения Juno и XMM-Newton, сделанные 16−17 июля 2017 года, в общей сложности 26 часов. В это время Юпитер испускал рентгеновские лучи примерно каждые 27 минут.
Основываясь на этих наблюдениях, команда связала наблюдения плазмы Juno с наблюдениями XMM-Newton рентгеновских авроральных всплесков; с помощью компьютерного моделирования они определили, как эти два явления могут быть связаны.
Команда пришла к выводу, что сжатие магнитного поля Юпитера создает волны ионов кислорода и серы, которые спиралевидно движутся вдоль силовых линий магнитного поля к полюсам Юпитера, где они проливаются дождем, сталкиваются с атмосферой и генерируют вспышки рентгеновского излучения. Эти волны называются электромагнитными ионными циклотронными (или EMIC) волнами, и они также связаны с мерцающими полярными сияниями здесь, на Земле.
12.07.2021 13:49
Запустите туда же ляшко,степанова и шмыгаля.
12.07.2021 18:39

