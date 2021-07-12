Миллиардер Бренсон совершил суборбитальный полет

Ракетоплан Unity с миллиардером Ричардом Брэнсоном и командой благополучно приземлился после суборбитального полета.

Полет продлился час. Часть пути Unity преодолел с помощью двухфюзеляжного самолета-носителя White Knight Two, после чего отсоединился и включил собственные двигатели, чтобы подняться на высоту более 80 километров, передает Интерфакс-Украина.

После выхода на заданную высоту Unity завис на несколько минут, чтобы у пассажиров была возможность рассмотреть Землю, после чего пилоты начали снижать высоту. Несмотря на возникшие во время трансляции помехи, Брэнсон успел обратиться к зрителям и поздравить с событием.

Следующее событие для развития туристических полетов в космос ожидается 20 июля: основатель Amazon Джефф Безос вместе с братом и еще одним пассажиром, купившим билет на аукционе за $28 млн, отправится в полет на корабле New Shepard компании Blue Origin.

Перед полетом Брэнсона в Blue Origin подчеркнули, что его ракетоплан останется на суборбитальной высоте, в то время как корабль New Shepard по плану должен преодолеть условную границу между атмосферой Земли и космосом на высоте ста километров.