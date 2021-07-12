Правоохранители в аэропорту "Борисполь" заблокировали канал сбыта янтаря

В международном аэропорту "Борисполь" во время оформления багажа правоохранители обнаружили янтарь весом почти 300 килограмм.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

В процессе следствия установлено, что на складе временного хранения аэропорта было размещено 13 коробок, в которых находились мешки с веществом природного происхождения желтого и коричневого цвета с разными оттенками, что по внешнему виду имеет признаки необработанного и обработанного янтаря разной формы и размера.

Солнечный камень, согласно таможенной декларации, гражданин Украины перемещал в несопровождаемом багаже в Китай с отметкой "личные вещи" весом более 300 килограмм.

Решается вопрос об аресте изъятого имущества, а также продолжается установление лиц, причастных к преступной деятельности.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 240-1 Уголовного кодекса Украины – сбыт, хранение, перевозка, переработка янтаря.