Первая страна в Европе закрыла въезд для невакцинированных от COVID-19 туристов

Власти Мальтыс 14 июля запрещают въезд путешественникам, которые еще не вакцинированы против коронавируса COVID-19, из-за резкого роста числа заражений в стране.

Как пишет Times of Malta, об этом сообщил министр здравоохранения страны Крис Фёрн, передает Интерфакс-Украина.

"Начиная со среды, 14 июля, каждый, кто прибывает на Мальту, должен иметь при себе признанный сертификат о наличии прививки (против COVID-19 - ИФ): мальтийский сертификат, британский сертификат или сертификат Европейского Союза", – заявил он.

"Мы станем первой страной в Европе, которая пойдет на этот шаг", – добавил он.

Детям, путешествующим с родителями, будет необходимо показать отрицательный ПЦР-тест на наличие коронавирусной инфекции. Ограничение будет распространяться и на невакцинированных подданных, планирующих поездки за границу.

"Действуют те же правила, что для стран, относящихся к "красной зоне". Люди, не имеющие сертификата о вакцинации, не могут выезжать туда без разрешения, какая бы у них не была на то причина. Невакцинированные подданные должны иметь разрешение от Управления общественного здравоохранения на въезд или выезд из страны", - заявил Фёрн.

С начала пандемии коронавируса в Мальте зафиксировано почти 30,9 тыс. случаев заражения COVID-19. От последствий заражения инфекцией умерли 420 человек, более 30 тыс. полностью вылечились.