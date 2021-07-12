Нацбанк отсудил у Жеваго Белоцерковскую ТЭЦ

Хозсуд Киевской области 22 июня удовлетворил иск Национального банка к ЧАО "Белоцерковская теплоэлектроцентраль" и в счет погашения задолженности банка "Финансы и кредит" по рефинансированию на 1,5 млрд грн решил взыскать с ответчика в пользу истца единый имущественный комплекс ТЭЦ, а также оборудование, инвентарь и транспорт.

Об этом сообщает Finbalance.

Суд решил, что имущество должно быть продано "на публичных торгах в рамках процедуры исполнительного производства, предусмотренной Законом Украины "Об исполнительном производстве", по цене, установленной на уровне не ниже обычных цен на этот вид имущества на основании оценки субъекта оценочной деятельности на стадии оценки имущества при проведении исполнительных действий ".

Отмечается, что Белоцерковскую ТЭЦ связывают с Константином Жеваго – собственником и обанкротившегося банка "Финансы и кредит".

По данным Нацбанка, на начало ноября 2019 года долг банка по рефинансу составлял 6,7 млрд грн.