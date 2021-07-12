БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
3 027 2

Нацбанк отсудил у Жеваго Белоцерковскую ТЭЦ

Нацбанк отсудил у Жеваго Белоцерковскую ТЭЦ

Хозсуд Киевской области 22 июня удовлетворил иск Национального банка к ЧАО "Белоцерковская теплоэлектроцентраль" и в счет погашения задолженности банка "Финансы и кредит" по рефинансированию на 1,5 млрд грн решил взыскать с ответчика в пользу истца единый имущественный комплекс ТЭЦ, а также оборудование, инвентарь и транспорт.

Об этом сообщает Finbalance.

Суд решил, что имущество должно быть продано "на публичных торгах в рамках процедуры исполнительного производства, предусмотренной Законом Украины "Об исполнительном производстве", по цене, установленной на уровне не ниже обычных цен на этот вид имущества на основании оценки субъекта оценочной деятельности на стадии оценки имущества при проведении исполнительных действий ".

Отмечается, что Белоцерковскую ТЭЦ связывают с Константином Жеваго – собственником и обанкротившегося банка "Финансы и кредит".

По данным Нацбанка, на начало ноября 2019 года долг банка по рефинансу составлял 6,7 млрд грн.

Автор: 

Джерело:  Finbalance
Жеваго Костянтин (336) НБУ (9517) суд (3360) ТЕЦ (358)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Еще бы не плохо отсудить облэнерго у Фирташа за 1,7 мллрд. $ ,которые он задолжал народу за Надрабанк и 8% головых с 2008 года, за пользование кредитом, который Украина брала , что бы погасить долги Фирташа перед вкладчиками, а так же конфисковать всю прибыль которую он содрал с населения при помощи облгазовов это как минимум 1 тыс.грн. из 1, 8 тыс с каждой 1 тыс.куб.за которые он получил за доставкв газа по решению КМ, ВР и презилента и отдать их не на откаты по дорогам , а на заралаты учителям, медикам, военным,пенсионерам что бы те могли нормально работать и заплатить за те же дороги, а дороги должны быть платные, которые по сути и являются, через акцыз с топлива, надо только, что бы Зеленский отчитался об эфективности
их использования и расценках а то берет миллиарды , а отчета нет .Только, кто же будет конфисковывать украденное народное майно у Фирташа?, по идее и закону должна власть, а как же она это будет делать , когда все начиная от Януковича и заканчивая Зе-зеленским на грабежь населения они давали согласие.
показати весь коментар
12.07.2021 11:30 Відповісти
Важливо, щоб процеси подібні цьому продовжилися по відношенню до всіх олігархів.
показати весь коментар
12.07.2021 18:03 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 