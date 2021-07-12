Нацбанк выдал кредиты рефинансирования на 5,4 миллиарда (обновлено)

Национальный банк 9 июля провел тендер по поддержке ликвидности банков сроком до 84 дней и 1092 дней по процентной ставке 7,5% и 7,66% годовых соответственно.

Об этом свидетельствуют данные регулятора.

Так, на аукционах 17 банков привлекли 5,425 млрд грн рефинансирования Нацбанка.

Из них два банка получили 425 млн грн сроком до трех месяцев под 7,5% годовых, а 15 банков – 5 млрд грн на срок до 3 лет по средневзвешенной процентной ставке 7,66% годовых.

Как позже сообщил регулятор, "Универсал Банк" 9 июля привлек 1,3 млрд грн под 7,5%. Кроме того, Нацбанк удовлетворил заявки на рефинансирование на срок от года до трех лет "Аккордбанка" (1 млрд грн), "Укрэксимбанка" (940 млн грн) и "МТБ Банка" (400 млн грн), передает Интерфакс-Украина.

Также центробанк предоставил трехлетнее рефинансирование МИБу (287,757 млн грн), КИБу (260 млн грн), банку "Авангард" (5 млн грн), "РВС Банку" (176 млн грн), банку "Альянс" (175 млн грн) и "Пиреус Банк"у (129 млн грн).

Рефинансирование сроком до трех лет также привлекли "Мотор-Банк" (120 млн грн), "Радабанк" (100 млн грн), "Кристалбанк" (89,524 млн грн), "Скай Банк" (26 млн грн) и "АП Банк" (12,789 млн грн).

НБУ также предоставил 90-дневное рефинансирование банку "Авангард" (225 млн грн) и банку "Конкорд" (200 млн грн).

Отмечается, что аукцион по рефинансированию 9 июля был первым аукционом на срок от года до трех лет, появившимся вследствие сокращения с 1 июля Нацбанком сроков кредитов долгосрочного рефинансирования с пяти до трех лет

Согласно статистике Нацбанка, в целом с 30 апреля 2020 года он провел 58 аукционов по 90-дневному рефинансированию на общую сумму около 72,75 млрд грн. Тендеры, запланированные на 5 июня, 10 июля и 11 сентября 2020 года, а также на 12 марта и 7 мая 2021 года не состоялись из-за отсутствия заявок.

Кроме того, с 8 мая 2020 года НБУ провел 14 тендеров по рефинансированию на срок от года до пяти лет на общую сумму около 82,062 млрд грн.

Согласно графику тендеров, обнародованному на сайте центробанка, следующий аукцион по рефинансированию на срок до 90 дней состоится 16 июля, а на срок от года до трех лет – 13 августа.