СБУ закупила автомобилей Hyundai на 60 миллионов

Департамент хозяйственного обеспечения Службы безопасности Украины договорился о закупке 66 автомобилей спецназначения на базе Hyundai на сумму 59,4 млн грн.

Об этом свидетельствует соответствующий договор на портале ProZorro, передает Интерфакс-Украина.

Так, по результатам тендера Департамент хозяйственного обеспечения СБУ закупил у ООО "Автоберег" 27 автомобилей специального назначения на базе Hyundai Tucson Dynamic по 783,6 тыс. грн каждый, 23 автомобиля специального назначения на базе Hyundai Tucson Elegance по 939 тыс. грн каждый, 15 автомобилей специального назначения на базе Hyundai H-1 Business по 1 108,8 тыс. грн каждый.

Ранее сообщалось, что Национальная полиция Украины договорилась о закупке 382 автомобилей специального назначения разного типа на общую сумму в 214,2 млн грн.