Минздрав разрешил использовать вакцину Pfizer для всех желающих

Министерство здравоохранения начало использование вакцины Comirnaty от Pfizer-BioNTech от COVID-19 в центрах массовой вакцинации.

Как сообщает пресс-служба Минздрава, эта вакцина будет доступна всем желающим с приоритетом для пожилых людей и людей с сопутствующими заболеваниями.

"До конца июля Украина получит 1 млн доз вакцины Comirnaty/Pfizer-BioNTech от COVID-19, поэтому Минздрав решил сделать эту вакцину доступной для широкой общественности", – сказано в сообщении.

Минздрав отмечает, что в Украине ежедневно работает до 2 тыс. пунктов вакцинации, где используют вакцину CoronaVac от Sinovac Biotech, которая поставляется в однодозных флаконах и не требует сверхнизких температур хранения.

"Все вакцины, которые использует Украина, одобрены ВОЗ. По данным последних исследований, вакцина CoronaVac от Sinovac Biotech продемонстрировала эффективность в 83,5% в предотвращении симптоматических заболеваний COVID-19 и 100% эффективность в предупреждении госпитализации и смерти", – подчеркнул заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

По данным Минздрава на 12 июля, Украина уже получила более 5,6 млн доз различных вакцин, в частности 2,4 млн доз CoronaVac/Sinovac, почти 1,7 млн доз Comirnaty/Pfizer, и почти 1,6 млн доз вакцины AstraZeneca различных производителей.