Евросоюз может признать украинские сертификаты вакцинации в ближайшее время, – МИД

Оценка готовности к признанию украинских COVID-сертификатов странами Евросоюза будет проведена в ближайшее время.

Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел Украины.

"Сейчас введено 2 вида сертификата: международный для путешествий (начнет действовать после завершения процедуры признания) и внутренний для использования внутри страны, например, посещения массовых мероприятий. Уже запустили бета-тестирование цифровых COVID-сертификатов в приложения "Дія". В ближайшее время будет проведена оценка готовности к признанию наших сертификатов странами-членами ЕС, после чего состоится официальная оценка от специалистов Еврокомиссии и процесс заключения международных соглашений", – сказано в сообщении.

МИД отмечает, что Украина – одна из первых стран, которая начала коммуникацию со стороной ЕС по внедрению COVID-сертификатов. Параллельно МИД Украины в сотрудничестве с Минздравом и Минцифрой проводит переговоры в двустороннем порядке со странами о взаимном признании международных сертификатов.

При этом министерство подчеркивает, что сейчас не существует единой системы для всех стран мира или определенных регионов относительно наличия цифровых или бумажных COVID-сертификатов. С требованиями по форме COVID-сертификата для въезда в соответствующую страну можно ознакомиться на портале МИД, где также доступна актуальная информация о правилах въезда для граждан Украины в разные страны мира.

Как сообщалось, на минувшей неделе Швейцария стала первой страной за пределами ЕС, COVID-сертификат которой будет признаваться в ЕС наравне с подобными документами, выданные в странах-членах Евросоюза.

Напомним, 2 июля Кабинет министров принял постановление о введении COVID-сертификатов в Украине, которые будут подтверждать статус гражданина о вакцинации, отрицательный результат ПЦР-тестов и статус, если человек выздоровел от COVID-19. Электронный документ разрабатывается с учетом международных требований – EU Digital COVID Certificate Еврокомиссии.