Цены в промышленности за год выросли на 39%, – Госстат

Цены в промышленности Украины в июне выросли на 2,4%, тогда как в мае – на 3,6%, апреле – на 1,2%, марте – на 1,6%, феврале - на 7,8%, январе – на 5,2%.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, передает Интерфакс-Украина.

В годовом измерении (по отношению к аналогичному месяцу 2020 года) по итогам июня 2021 года цены в промышленности выросли на 39,1%, по итогам мая – на 33,1%, апреля – на 27,8%, марта – на 26,3%, февраля - на 26,6%, января 2021 года – на 17,6%.

За шесть месяцев 2021 года, по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, рост цен промпроизводителей составил 28,4%.

Согласно данным статведомства, во втором квартале 2021 года по отношению к первому кварталу этого же года цены промпроизводителей выросли на 8,1%, тогда как по отношению ко второму кварталу предыдущего года рост цен составил 33,3%.

Госстат уточняет, что в пределах Украины цены промпроизводителей в июне к маю 2021 года выросли на 1,4%, при поставках за пределы страны - на 5,5%.

По его данным, в добывающей промышленности и разработке карьеров в июне текущего года по сравнению с предыдущим месяцем продукция подорожала на 10,9%, рост цен в добыче металлических руд составил 14,9%, сырой нефти и природного газа – 13,5%, тогда как добыча каменного угля подешевела на 0,6%.

Цены выросли в металлургии – на 6,3%, производстве товаров промежуточного потребления – на 5,6%, производстве резиновых изделий – на 2,2%, изделий из дерева - на 2%, в перерабатывающей промышленности – на 1,9%, кокса и продуктов нефтепереработки также - на 1,9%, производстве электрооборудования – на 1,3%, энергии – на 1%. Продукция фармацевтических предприятий подорожала на 0,9%, производство компьютеров – на 0,9%.

В то же время цены снизились в производстве химических веществ – на 2,4%, при поставках электроэнергии, газа, пара – на 1,4%, в производстве автотранспортных средств – на 1,1% .