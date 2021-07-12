"Энергоатом" завершил строительство железной дороги для запуска ЦХОЯТ

НАЭК "Энергоатом" 9 июля завершил строительство железнодорожной ветки от станции Вильча до станции Янов протяженностью 43 км, которая соединила Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ) с железнодорожной сетью Украины.

Как сообщает пресс-служба компании, прокладку пути одновременно вели две бригады железнодорожников: одна от станции Вильча, вторая – от станции Янов.

3 февраля Кабмин передал железнодорожный путь "Вильча – Янов" (зона отчуждения, Иванковский район Киевской области) на баланс НАЭК "Энергоатом".

"После передачи "Энергоатом" оперативно провел переговоры с АО "Укрзализныця", которая выступила исполнителем работ по прокладке полотна железнодорожного пути, заключил соответствующий контракт и профинансировал работы. Сейчас завершаются работы по сбору и вывозу остатков растений и кустарников, от которых расчищали путь", – отметил генеральный директор ОП "Атомпроектинжиниринг" Николай Божко.

По его словам, уже до 20 июля состоится прогонка первого пробного спецпоезда на ЦХОЯТ с имитатором контейнера с отработанным ядерным топливом.

В свою очередь и.о. президента НАЭК "Энергоатом" Петр Котин отметил, что в течение трех лет строительство этого подъездного пути оставалось единственным препятствием для полноценного запуска в эксплуатацию первого пускового комплекса ЦХОЯТ. Но уже в ближайшее время туда будут доставлять отработанное ядерное топливо из трех атомных электростанций – Ривненской, Хмельницкой и Южно-Украинской, – которое будет сохраняться там в течение следующих ста лет.

Как сообщалось, ранее Котин заявлял, что первая партия отработанного ядерного топлива, согласно графику, должна поступить в ЦХОЯТ в апреле 2021 года. Позднее он говорил о втором квартале 2021 года, после окончания строительства 43-километровой железнодорожной колеи до ЦХОЯТ.

Напомним, "Энергоатом" в декабре 2020 года завершил строительство первой очереди ЦХОЯТ стоимостью около 2 млрд грн. Однако для полноценного запуска в эксплуатацию первого пускового комплекса нужно проложить участок железнодорожного пути Вильча - Янов в Зоне отчуждения ЧАЭС протяженностью 43 км.