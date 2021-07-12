"Укргазбанк" увеличил прибыль с начала года в 1,7 раза

С начала года чистая прибыль государственного "Укргазбанка" выросла до 726 млн грн, что в 1,7 раза больше, чем за аналогичный период годом ранее (434 млн грн).

Как сообщает пресс-служба банка, в частности, прибыль финучреждения за июнь составила 292 млн грн.

В пресс-службе добавили, что на данный момент количество клиентов корпоративного бизнеса составляет около 7 тыс., представителей малого и среднего бизнеса – почти 71 тыс., а количество клиентов розничного бизнеса – более 2,3 млн.

АБ "Укргазбанк" создан в 1993 году. Государство в лице Минфина владеет 94,9409% акций финучреждения.

Согласно данным Национального банка Украины, на 1 января 2021 года "Укргазбанк" по размеру общих активов (151,4 млрд грн) занимал 4 место среди 73 действовавших в стране банков.