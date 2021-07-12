Рада проведет два внеочередных заседания (обновлено)

Спикер Верховной Рады назначил на 16:00 вторника, 13 июля, внеочередное пленарное заседание парламента для рассмотрения пяти законопроектов. Еще одно внеочередное заседание планируется на четверг.

Как сообщает пресс-служба Верховной Рады, назначенное на вторник заседание созывается по требованию президента Владимира Зеленского.

На нем планируется рассмотреть следующие вопросы:

законопроект "Об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности" (реестр.№3822);

законопроект "О внесении изменений в Уголовный кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс относительно криминализации контрабанды товаров и подакцизных товаров, а также недостоверного декларирования товаров" (№5420);

проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно регулирования обращения конопли в медицинских целях, научной и научно-технической деятельности" (№5596);

проект закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс и некоторые другие законодательные акты относительно особенностей налогообложения предпринимательской деятельности электронных резидентов" (№5270);

законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно совершенствования деятельности Антимонопольного комитета" (№5431).

Как уточнил на брифинге Дмитрий Разумков, в целом Верховная Рада на этой неделе проведет два внеочередных заседания, передает Интерфакс-Украина.

"Кроме очередных планерных заседаний будут два дня внеочередные пленарные заседания – во вторник и в четверг", – сказал спикер.

При этом говоря о повестке дня одного из внеочередных пленарных заседаний, где предлагается рассмотреть вопрос легализации каннабиса для медицинских целей, Разумков сказал: "Я знаю, что есть люди, которым действительно важно сегодня обеспечить медикаментозную помощь во время болезни… Но тем не менее, я думаю, что есть другие более важные вопросы, которые надо было бы рассмотреть Верховной Рады".