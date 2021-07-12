Евросоюз решил разработать альтернативу китайскому проекту "Нового Шелкового пути"

Евросоюз планирует разработать новую стратегию по содействию развитию инфраструктуры в других странах, которая должна стать альтернативой китайской инициативе так называемого "нового Шелкового пути", которая носит официальное название "Один пояс, один путь".

Соответствующее решение приняли министры иностранных дел стран ЕС на своем заседании в понедельник, 12 июля, в Брюсселе, передает Deutsche Welle.

"Мы видим, что Китай использует свои экономические и финансовые возможности во всем мире, чтобы усилить свое политическое влияние. Жалобы здесь не помогут. Вместо этого мы сами должны предлагать альтернативы", – заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас перед началом заседания совета ЕС.

По словам министра, многие страны Европы, Африки и Латинской Америки увидели на собственном опыте, что действия Китая направляются "собственными интересами" Пекина, поэтому они ищут альтернативы.

"Мы должны использовать эту динамику, чтобы предложить многим странам альтернативу. Для этого у нас должны быть конкретные предложения и проекты", – подчеркнул Маас, отметив, что для этого Евросоюз должен тесно сотрудничать с США.

При этом в самом решении Совета ЕС Китай прямо не упоминается.

"Совет ЕС отмечает, что другие ключевые экономики разработали собственные подходы и инструменты к инфраструктуре и подчеркивают, что все эти инициативы и действия должны соответствовать высоким международным стандартам", – говорится в документе.

Министры ЕС также подчеркнули, что инфраструктурная стратегия Евросоюза должна основываться на соблюдении прав человека и международного права, а также быть устойчивой в экологических, социальных и экономических аспектах.

Конкретные предложения и проекты для третьих стран должна теперь разработать Еврокомиссия. По решению Совета ЕС, их должны представить не позднее весны 2022 года. Брюссельские чиновники также обязаны подготовить схемы финансирования этих инфраструктурных проектов с привлечением как государственных средств, так и частных инвестиций. В частности, Совет ЕС отмечает возможность финансирования за счет долгосрочного бюджета ЕС на 2021-2027 годы, а также за средства Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития.

Также Совет ЕС хочет, чтобы инфраструктурная стратегия Евросоюза четко просматривалась для общественности. Для этого она должна иметь название и логотип, которые были бы легко узнаваемыми.

Как сообщалось, 30 июня Министерство инфраструктуры Украины и Министерство коммерции Китайской Народной Республики подписали межправительственное соглашение о реализации совместных проектов в отрасли строительства инфраструктуры, включающее возможность кредитования таких проектов китайской стороной.

Перед этим Украина отозвала свою подпись под проектом резолюции Совета ООН по правам человека о нарушении прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном округе КНР. О давлении Пекина на Киев в этом вопросе также заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.