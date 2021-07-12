Пассажиропоток украинских авиакомпаний с начала года вырос на 74%

Авиакомпании Украины за шесть месяцев 2021 года обслужили 3,49 млн чел., что на 73,8% выше показателя за шесть месяцев 2020 года.

Как сообщают в Государственной авиационной службе Украины, в том числе в международном сообщении перевезено 3,22 млн человек (рост на 78,6%), передает Интерфакс-Украина.

Также за отчетный период авиакомпании выполнили 29,4 тыс. коммерческих рейсов (рост на 47,7%), в частности, 23,7 тыс. международных (+42,8%).

Кроме этого, аэропорты Украины в январе-июне 2021 года, согласно оперативным данным, обслужили 5,479 млн пассажиров, что на 32,2% больше, чем в январе-июне 2020 года. В международном сообщении пассажиропоток аэропортов за шесть месяцев возрос на 32,1% – до 4,92 млн чел.

Напомним, по итогам 2020 года аэропорты Украины обслужили 8,664 млн пассажиров, что на 64,4% меньше, чем в 2019 году.