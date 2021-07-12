Кубраков назначил главой госпредприятия фигуранта пьяного ДТП, спустя неделю его уволят

Министерство инфраструктуры готовит документы на увольнение и.о. председателя правления ПАО "Киев-Днепровское межотраслевое предприятие промышленного железнодорожного транспорта" ("Киев-Днепровское МППЖТ") Павла Авраменко, который был назначен на эту должность только 7 июля.

Как сообщили в министерстве, Авраменко будет уволен уже в ближайшее время, передает Интерфакс-Украина.

В Мининфраструктуры также подтвердили информацию об открытии правоохранительными органами уголовного производства в отношении Авраменко, в частности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения с причинением тяжких телесных повреждений потерпевшему.

На прошлой неделе, 7 июля, Кабинет министров по предложению министра инфраструктуры Александра Кубракова согласовал назначение исполняющим обязанности главы правления ЧАО "Киев-Днепровское МППЖТ" Павла Авраменко.

По данным николаевских СМИ, Павел Авраменко является обвиняемым по делу о ДТП в центре Николаева, в результате которого пострадал пешеход.

Авария произошла поздно вечером 8 октября 2020 года. Согласно материалам судебного дела, водитель автомобиля "Ford Fusion", находясь в состоянии алкогольного опьянения, нарушил требования правил дорожного движения и сбил пешехода, после чего скрылся с места ДТП, писали НикВести. В результате пострадавший получил тяжелые телесные повреждения и попал в реанимацию БСМП Николаева, где позже скончался.

Досудебное расследование по данному делу было завершено в апреле 2021 года и передано для ознакомления участникам уголовного дела. Павел Авраменко обвиняется в уголовном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 286 УК Украины. Судебное заседание по рассмотрению обвинения запланировано на 4 августа.

Отметим, что в 2016 году Ольшанский филиал ЧАО "Киев-Днепровское межотраслевое предприятие промышленного железнодорожного транспорта" в Николаевской области возглавлял Виктор Алексеевич Авраменко, который в своей декларации указывает, что имеет сына Павла Викторовича.

Основной вид деятельности МППЖТ – перевозка грузов ж/д транспортом между станциями примыкания и грузовладельцами, маневровая работа на подъездных путях и грузовых фронтах, операции по погрузке и выгрузке из вагонов, содержание и ремонт подъездных путей и подвижного состава.

Киев-Днепровское МППЖТ обслуживает свыше 1000 предприятий, в том числе тепловые и атомные электростанции, предприятия нефтеперерабатывающей и химической промышленности, цементные заводы, заводы по изготовлению железобетонных изделий, домостроительные комбинаты, гранитные карьеры, комбинаты хлебопродуктов, элеваторы, сахарные заводы. Предприятие по состоянию на 2017 год занимало второе место после "Укрзализныци" в сегменте рынка промышленных грузов с долей в 10%.

100% акций ЧАО принадлежат государству в лице Мининфраструктуры.