Кабмин начал готовиться к новому всплеску заболеваемости COVID-19

В связи с ростом заболеваемости COVID-19 в Европе из-за штамма "Дельта" власти должны скоординировать работу для подготовки к потенциальному всплеску болезни и в Украине.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время селекторного совещания в Офисе президента, передает пресс-служба главы государства.

Как отметил Шмыгаль, Совет национальной обороны и безопасности уже подтвердил наличие штамма "Дельта" в Украине. Поэтому, подчеркивает глава правительства, необходимо наращивать количество тестирований на COVID-19 и увеличивать лабораторные мощности для выявления этого штамма.

"Правительство планирует активно работать на этом направлении следующие недели для того, чтобы скоординировать работу органов местной власти и подготовить медицинскую систему к потенциальному росту заболеваемости", – сказал он.

Шмыгаль также обратил внимание на необходимости наращивать темпы вакцинации против COVID-19.

В свою очередь, министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в Украину прибыло еще 500 тыс. доз китайской вакцины CoronaVac, которую вскоре распределят по регионам, в частности в наиболее отдаленных населенные пункты, чтобы привить как можно больше людей.

По его словам, в ближайшее время ожидаются поставки 1,23 млн доз CoronaVac и 256 тыс. доз Pfizer-BioNTech.

По данным Минздрава, в Украине уже совершили почти 3,5 млн прививок от коронавирус: более чем 2 млн украинцев получили первую дозу вакцины, более 1 млн – полностью иммунизированы.

Джерело:  Офис президента
Кабмін (7912) Шмигаль Денис (1559) коронавірус (3210)
Кабмин начал готовиться к новому всплеску заболеваемости COVID-19.. Распіл наближається, Распіл наближається, Распіл наближається...
12.07.2021 16:45 Відповісти
А не позновато может быть?Т емпы вакцинации и подготовка медицыны мизерная,Степашку то уже уволили, но ничего другого стрелочника найдут.
12.07.2021 17:08 Відповісти
Офігенне корито цей ковід.........
12.07.2021 17:32 Відповісти
Это значит маски вывозят!
12.07.2021 17:37 Відповісти
Это новости бизнеса
12.07.2021 22:31 Відповісти
Завозять китайський шмурдяк, який не діє проти "дельти" й хочуть його швиденько реалізувати, щоб встигнути заробити. Здоров'я людей мало кого цікавить.
13.07.2021 00:41 Відповісти
Та вм не вгодишь. То Астра Зеника погана, то китайська вакцина не така.
13.07.2021 09:27 Відповісти
Конечно, бабло уже рассовали по карманам от этой закупки - а теперь ее в помойное ведро выкинуть - за это могут за ноздрю подвесить. Так и стараются по этому ее всех уколоть - нахер нужно, если она бесполезна.
13.07.2021 11:37 Відповісти

