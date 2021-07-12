Кабмин начал готовиться к новому всплеску заболеваемости COVID-19

В связи с ростом заболеваемости COVID-19 в Европе из-за штамма "Дельта" власти должны скоординировать работу для подготовки к потенциальному всплеску болезни и в Украине.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время селекторного совещания в Офисе президента, передает пресс-служба главы государства.

Как отметил Шмыгаль, Совет национальной обороны и безопасности уже подтвердил наличие штамма "Дельта" в Украине. Поэтому, подчеркивает глава правительства, необходимо наращивать количество тестирований на COVID-19 и увеличивать лабораторные мощности для выявления этого штамма.

"Правительство планирует активно работать на этом направлении следующие недели для того, чтобы скоординировать работу органов местной власти и подготовить медицинскую систему к потенциальному росту заболеваемости", – сказал он.

Шмыгаль также обратил внимание на необходимости наращивать темпы вакцинации против COVID-19.

В свою очередь, министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в Украину прибыло еще 500 тыс. доз китайской вакцины CoronaVac, которую вскоре распределят по регионам, в частности в наиболее отдаленных населенные пункты, чтобы привить как можно больше людей.

По его словам, в ближайшее время ожидаются поставки 1,23 млн доз CoronaVac и 256 тыс. доз Pfizer-BioNTech.

По данным Минздрава, в Украине уже совершили почти 3,5 млн прививок от коронавирус: более чем 2 млн украинцев получили первую дозу вакцины, более 1 млн – полностью иммунизированы.