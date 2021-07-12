В Беларуси новый энергоблок АЭС отключился от сети

Первый энергоблок Белорусской АЭС отключен от сети из-за срабатывания автоматической защиты генератора.

Об этом сообщается на сайте Министерства энергетики Беларуси.

"12 июля в 12:57 первый энергоблок БелАЭС отключен от сети автоматической защитой генератора. В соответствии со штатным алгоритмом было произведено снижение мощности реакторной установки", – сказано в сообщении.

В Минэнерго Беларуси уверяют, что радиационная обстановка на АЭС и в зоне наблюдения не менялась.

"Причины отключения электрогенератора устанавливаются. После их устранения энергоблок будет включен в работу", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, в начале ноября 2020 года первый энергоблок Белорусской АЭС был подключен к объединенной энергосистеме Беларуси для проведения испытаний.

Физический пуск первого энергоблока станции состоялся в августе 2020 года, а его ввод в промышленную эксплуатацию – 10 июня 2021 года. Ввод в эксплуатацию второго блока ожидается в первом полугодии 2022 года.

Напомним, Беларусь завершает строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый.

Генподрядчиком строительства АЭС является группа ASE госкорпорации "Росатом".