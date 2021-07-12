Долг "Энергоатома" за оборудование превысил 900 миллионов, – "Турбоатом"

Задолженность НАЭК "Энергоатом" за поставленное оборудование перед АО "Турбоатом" по состоянию на 8 июля составляет 937 млн грн, в связи с чем харьковское предприятие вынуждено начать претензионно-исковую работу.

Об этом говорится в обращении "Турбоатома" в адрес премьер-министра Дениса Шмыгаля, сообщает пресс-служба компании.

Компания призывает главу правительства содействовать решению сложных финансовых отношений между двумя украинскими компаниями

"По состоянию на 8 июля 2021 года между АО "Турбоатом" и ГП "НАЭК "Энергоатом" подписано контрактов почти на 3 млрд грн, отгружено продукции на более чем 2,2 млрд грн, задолженность перед АО "Турбоатом" по условиям действующих договоров составляет 937 млн грн, из которых 685 млн грн – долг, который тянется второй год", – сказано в сообщении.

"Турбоатом" утверждает, что в связи с критическим уровнем дебиторской задолженности не имеет возможности выплачивать заработную плату и платить налоги в пользу государства и города, приобрести для своевременного изготовления продукции заготовки и материалы, а также срочно отгрузить изготовленные модули конденсатора для блока №5 Запорожской АЭС на сумму 66 млн грн.

"Вынуждены отметить, что наши неоднократные обращения к руководству ГП "НАЭК "Энергоатом" с просьбой постепенного погашения имеющегося долга не дали существенного результата, о чем свидетельствует общая оплата в течение 2021 года в размере лишь 95 млн грн. Следует отметить, что за этот же период "Турбоатом" отгрузил оборудование для АЭС на сумму более 368 млн грн", – подчеркивается в сообщении.

Как сообщалось, "Турбоатом", 75,2% акций которого принадлежат государству, завершил 2020 год с чистой прибылью в размере 226,53 млн грн, что на 28% меньше, чем в 2019 году (314,07 млн грн).

Компания направила на выплату дивидендов за 2019 и 2020 годы по 50% полученной чистой прибыли –157,03 млн грн и 113,27 млн грн соответственно.

"Турбоатом" – единственный в Украине производитель турбинного оборудования для гидро-, тепловых и атомных электростанций. Государству в лице Фонда госимущества Украины принадлежит более 75,22% акций компании. Крупным миноритарием (15,34% акций) является венчурный инвестфонд "Седьмой" под управлением КУА "Сварог Эссет Менеджмент", связанной с предпринимателем Константином Григоришиным. Еще 5,598% принадлежит зарегистрированной на Кипре Biscone Ltd., аффилированной с холдингом российского миллиардера Алексея Мордашова.