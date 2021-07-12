Украина экспортировала первые полмиллиона тонн зерновых нового урожая

Украина с начала 2021/2022 маркетингового года (МГ, июль-июнь) и по состоянию на 12 июля экспортировала 575 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур, что на 20% меньше показателей на аналогичную дату предыдущего МГ.

Об этом говорится в сообщении Информационно-аналитического портала АПК Украины.

Как сообщается, к настоящему времени экспортировано 210 тыс. тонн пшеницы (на 32% больше по сравнению с аналогичной датой 2020/2021 МГ); 340 тыс. тонн кукурузы (на 8,1% меньше); 18 тыс. тонн ячменя (в 10,3 раза меньше); 2,7 тыс. тонн муки (в четыре раза меньше).

Согласно данным Минагрополитики, Украина в 2019/2020 МГ экспортировала 56,72 млн тонн зерновых и зернобобовых культур.

В 2020 году было собрано 83,8 млн тонн основных сельскохозяйственных культур с площади 24,1 млн га. В частности, зерновых и зернобобовых культур намолочено 65,4 млн тонн с площади 15,3 млн га.