Dragon Capital ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2021 году с 5,3% в февральском прогнозе до 4,6%, при этом ожидает курс 27,5 грн/$1 на конец этого текущего года и 28 грн/$1 - в следующем году.

Об этом сообщил глава компании Томаш Фиала в ходе презентации исследования "Индекс инвестиционной привлекательности", передает Интерфакс-Украина.

По словам Фиалы, в 2022 году Dragon Capital ожидает рост экономики страны на 4,3%.

Прогноз инфляции в Украине на конец 2021 года ожидается на уровне 7,5%, в 2022 году - 5,7%.

При этом номинальный ВВП вырастет до $191 млрд в текущем году со $150 млрд в прошлом году, а в 2022 году он составит $210 млрд.

При этом дефицит государственного бюджета аналитики Dragon Capital в этом году ожидают на уровне 3,9% по сравнению с предусмотренными в законе о госбюджете 5,5%. Это объясняется большим ростом номинального ВВП и отсутствием внешнего финансирования.

По итогам 2022 года, полагают в Dragon Capital, дефицит госбюджета сократится до 3,3%.

Ранее, по прогнозам Dragon Capital, рост валового внутреннего продукта в текущем году должен был составить 5,3%. Приток прямых иностранных инвестиций в 2021 году ожидался на уровне $3 млрд.