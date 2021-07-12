БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Комитет Рады одобрил первый из трех законопроектов для запуска индустриальных парков

Комитет Верховной Рады по экономическому развитию рекомендовал парламенту принять во втором чтении законопроект №4416-1 с учетом поправок, предоставляющих индустриальным паркам и их резидентам стимулы для создания новых производств и ускорения экономического роста Украины.

Соответствующее решение в понедельник, 12 июля, поддержали одиннадцать участвовавших в заседании народных депутатов, сообщает пресс-служба Комитета.

Документом предусматривается возможность бюджетного финансирования для подведения инфраструктуры и инженерных сетей к индустриальным паркам, возможность компенсации стоимости подключения к сетям внутри парка. Также предусматривается возможность компенсации процентных ставок по кредитам на закупку нового оборудования.

Кроме того, законопроектом предложено поручить правительству разработать и утвердить стратегию развития индустриальных парков, а также создать государственное учреждение для развития индустриальных парков.

В дальнейшем законопроектом также предполагается создание государственного органа для реализации политики в сфере индустриальных парков.

Кроме того, Кабмину поручается при разработке проекта госбюджета на 2022 год и последующие 4 года выделять финансирование в размере 2 млрд грн на для реализации этих задач.

Согласно утвержденному ко второму чтению законопроекту, претендовать на получение указанных стимулов могут только предприятия перерабатывающей промышленности, переработки промышленных и бытовых отходов (кроме захоронения отходов), а также научно-технической деятельности, информационной и телекоммуникационной сферы.

При этом в документе предусмотрен прямой запрет на размещение в индустриальных парках игорных заведений и производства подакцизных товаров (кроме автомобилей и комплектующих к ним).

Кроме того, законопроектом усовершенствован порядок включения индустриальных парков в реестр и ведения этого реестра. Определены основания отказа в регистрации и требования для включения в реестр.

Утвержденным законопроектом предусматривается, что организовать индустриальный парк можно не только на незастроенной территории ("гринфилд"), то также и на территории с промышленной застройкой (т.н. "браунфилд"), на которой не менее 5 лет не велась хозяйственная деятельность и на которой объекты недвижимости вводились в эксплуатацию не ранее 10 лет назад.

Заместитель председателя комитета ВР по экономразвитию Дмитрий Кисилевский, который является соавтором ряда поправок к законопроекту, подчеркнул, что все страны-соседи Украины используют индустриальные парки в качестве инструмента развития промышленности.

В качестве примера он привел Венгрию, где 30% ВВП создается в индустриальных парках.

"А Украина до сих пор не использует этот инструмент. Из 49 парков, которые есть в реестре – реально работают лишь несколько. Их влияние на экономику близко к нулю. Причина – в отсутствии стимулов, которые делают индустриальные парки привлекательными для открытия новых производств", – подчеркнул Кисилевский.

Как отмечается в сообщении, поддержанный экономическим комитетом законопроект – часть пакета из трех законопроектов, призванных запустить в Украине механизм индустриальных парков: №4416-1 содержит финансовые и институциональные стимулы, №5688 и №5689 содержат налоговые и таможенные стимулы.

При этом принятие во втором чтении законопроекта №4416-1 открывает путь для рассмотрения налогового и таможенного законопроектов.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла указанный законопроект №4416-1 в первом чтении 15 апреля.

Ранее заместитель главы комитета ВР по экономическому развитию Дмитрий Кисилевский отмечал, что страны, достигшие успеха в использовании индустриальных парков, применяют четыре большие группы стимулов: налоговые, таможенные, финансовые и институциональные. В Украине сейчас нет никаких стимулов, поэтому индустриальные парки не способствуют ее промышленному развитию и ускорению экономического роста.

ВР (2936) законопроєкт (1720) парламент (1981) індустріальний парк (71) Новини компаній (3576) Кисилевський Дмитро (38)
Вот это круть, млять, которая паперендникам и не снилась!
Если старые добрые технологические парки просто освобождали правильных пацанов от налогов и сборов, то нынешним инноваторам, млять, будут ещё и доплачивать из бюджета!
показати весь коментар
12.07.2021 16:28 Відповісти

