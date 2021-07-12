Комитет Рады одобрил первый из трех законопроектов для запуска индустриальных парков

Комитет Верховной Рады по экономическому развитию рекомендовал парламенту принять во втором чтении законопроект №4416-1 с учетом поправок, предоставляющих индустриальным паркам и их резидентам стимулы для создания новых производств и ускорения экономического роста Украины.

Соответствующее решение в понедельник, 12 июля, поддержали одиннадцать участвовавших в заседании народных депутатов, сообщает пресс-служба Комитета.

Документом предусматривается возможность бюджетного финансирования для подведения инфраструктуры и инженерных сетей к индустриальным паркам, возможность компенсации стоимости подключения к сетям внутри парка. Также предусматривается возможность компенсации процентных ставок по кредитам на закупку нового оборудования.

Кроме того, законопроектом предложено поручить правительству разработать и утвердить стратегию развития индустриальных парков, а также создать государственное учреждение для развития индустриальных парков.

В дальнейшем законопроектом также предполагается создание государственного органа для реализации политики в сфере индустриальных парков.

Кроме того, Кабмину поручается при разработке проекта госбюджета на 2022 год и последующие 4 года выделять финансирование в размере 2 млрд грн на для реализации этих задач.

Согласно утвержденному ко второму чтению законопроекту, претендовать на получение указанных стимулов могут только предприятия перерабатывающей промышленности, переработки промышленных и бытовых отходов (кроме захоронения отходов), а также научно-технической деятельности, информационной и телекоммуникационной сферы.

При этом в документе предусмотрен прямой запрет на размещение в индустриальных парках игорных заведений и производства подакцизных товаров (кроме автомобилей и комплектующих к ним).

Кроме того, законопроектом усовершенствован порядок включения индустриальных парков в реестр и ведения этого реестра. Определены основания отказа в регистрации и требования для включения в реестр.

Утвержденным законопроектом предусматривается, что организовать индустриальный парк можно не только на незастроенной территории ("гринфилд"), то также и на территории с промышленной застройкой (т.н. "браунфилд"), на которой не менее 5 лет не велась хозяйственная деятельность и на которой объекты недвижимости вводились в эксплуатацию не ранее 10 лет назад.

Заместитель председателя комитета ВР по экономразвитию Дмитрий Кисилевский, который является соавтором ряда поправок к законопроекту, подчеркнул, что все страны-соседи Украины используют индустриальные парки в качестве инструмента развития промышленности.

В качестве примера он привел Венгрию, где 30% ВВП создается в индустриальных парках.

"А Украина до сих пор не использует этот инструмент. Из 49 парков, которые есть в реестре – реально работают лишь несколько. Их влияние на экономику близко к нулю. Причина – в отсутствии стимулов, которые делают индустриальные парки привлекательными для открытия новых производств", – подчеркнул Кисилевский.

Как отмечается в сообщении, поддержанный экономическим комитетом законопроект – часть пакета из трех законопроектов, призванных запустить в Украине механизм индустриальных парков: №4416-1 содержит финансовые и институциональные стимулы, №5688 и №5689 содержат налоговые и таможенные стимулы.

При этом принятие во втором чтении законопроекта №4416-1 открывает путь для рассмотрения налогового и таможенного законопроектов.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла указанный законопроект №4416-1 в первом чтении 15 апреля.

Ранее заместитель главы комитета ВР по экономическому развитию Дмитрий Кисилевский отмечал, что страны, достигшие успеха в использовании индустриальных парков, применяют четыре большие группы стимулов: налоговые, таможенные, финансовые и институциональные. В Украине сейчас нет никаких стимулов, поэтому индустриальные парки не способствуют ее промышленному развитию и ускорению экономического роста.

