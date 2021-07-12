"Укрзализныця" выставила на продажу первые 22 непрофильных актива

"Укрзализныця" начинает продажу непрофильных активов. Первые 22 объекта будут выставлены на аукционы в электронной системе "ProZorro.Продажи" уже 12 июля.

Об этом сообщил и.о. председателя правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик, передает пресс-служба компании.

По словам руководителя компании, "Укрзализныця" выставит на продажу 11 зданий и 11 нежилых помещений, расположенных в городах Киев, Львов, Днепр, Кривой Рог, Синельниково, Смела и Чоп.

"Общая стартовая цена объектов составляет около 42 млн грн, но мы уверены, что она существенно вырастет за счет конкуренции в ходе торгов. Все объекты, предложенные к продаже, находятся в привлекательных для ведения бизнеса местах, потенциальные покупатели смогут лично их просмотреть", – рассказал Юрик.

Кроме получения прибыли, "Укрзализныця" планирует изучить спрос на такие объекты и понять реальную заинтересованность покупателей для использования опыта в дальнейших продажах.

"Также благодаря реализации непрофильных объектов, которые годами не используются компанией, будет улучшено благоустройство территории за счет их восстановления новыми владельцами, а "Укрзализныця" не будет тратить средств на их содержание", – резюмировал Юрик.

Ранее сообщалось, что в список первых 11 готовых к продаже активов вошли шесть магазинов, помещение спортклуба и 4 нежилых помещения.