Газовая компания Ахметова увеличила добычу за полгода еще на 10%

"ДТЭК Нефтегаз" по итогам первого полугодия 2021 года добыл более 960 млн куб. м газа, что на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает пресс-служба компании, увеличение добычи стало возможным благодаря выполнению программы бурения, капитальных ремонтов и интенсификации на базовых месторождениях в Полтавской области.

"В течение первого полугодия этого года "ДТЭК Нефтегаз" ввел в эксплуатация 2 новые скважины, а также провел операции по капитальному ремонту и интенсификации на 21 скважине действующего фонда", – уточнили в компании.

Кроме того, "ДТЭК Нефтегаз" приступил к проведению геологоразведочных и камеральных работ на новых участках – Будищанско-Чутовской и Зиньковской площадях, которые пополнили портфель активов компании в 2020 году.

Как сообщалось, газодобывающая компания "ДТЭК Нефтегаз" Рината Ахметова по итогам работы в 2020 году увеличила добычу природного газа на 11% – до рекордных 1,84 млрд кубометров.

"ДТЭК Нефтегаз" – крупнейшая в Украине частная газодобывающая компания, входил в энергохолдинг ДТЭК Рината Ахметова.