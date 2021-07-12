Нацкомиссия допустила к обращению в Украине евробонды пяти украинских компаний

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) допустила к обращению в Украине еврооблигации пяти украинских компаний, выпущенные через иностранных эмитентов.

Согласно решению регулятора, теперь на внутреннем рынке можно будет купить долларовые евробонды "Укрэксимбанка" с погашением в январе 2025 года и купоном 9,75% годовых, передает FinClub.

Кроме того, к обращению в Украине допущены еврооблигации "Мироновского хлебопродукта" (МХП, с погашением в мае 2024 года, купон 7,75%), "Нафтогаза" (с погашением в июле 2022 года, купон 7,375%), "Vodafone Украина" (с погашением в феврале 2025 года, купон 6,2%), а также номинированные в евро евробонды "ДТЭК ВИЭ" (с погашением в ноябре 2024 с купоном 8,5% годовых).

В целом сейчас к обращению на украинскому рынке капитала допущены 44 ценные бумаги иностранных эмитентов.

Как сообщалось, в июне НКЦБФР решила допустить к обращению в Украине облигации Мексики, а также акции iShares Global Healthcare ETF и iShares Global Consumer Discretionary ETF.

В апреле НКЦБФР допустила к обращению евробонды Румынии с погашением в январе 2024 года и текущей доходностью около 0,8%.

НКЦБФР также допустила к обращению казначейские облигации США и акции иностранных инвестфондов.