В оккупированном Крыму зафиксирован рекордный всплеск заболеваемости коронавирусом

За последние сутки оккупационные власти в Крыму зарегистрировали 371 случай заболевания коронавирусной инфекцией, что является максимальным показателем с начала пандемии.

Об этом сообщил назначенный РФ "глава региона" Сергей Аксенов, передает РБК.

По его словам, 312 заболевших были выявлены при обращении за медицинской помощью, 57 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям. Еще в двух случаях речь шла о людях, которые вернулись из-за рубежа.

Накануне в Крыму выявили 368 инфицированных. Число ежедневно выявляемых случаев заражения растет весь последний месяц. Например, 14 июня в регионе зафиксировали 132 случая. Максимальное число летальных случаев в регионе было зафиксировано 10 июля. Тогда от последствий коронавирусной инфекции умерли девять человек.

В связи с ростом заболеваемости в Симферополе и Симферопольском районе, Ялте и Алуште запрещена работа дискотек, караоке-клубов, кальянных, ночных клубов. Ограничена продажа билетов в театрах и кинотеатрах из расчета не более 50% от вместимости залов.

Тем временем в соседнем Краснодарском крае РФ власти ввели обязательную вакцинацию для туристов, приезжающих без сертификатов о сделанных прививках. Так, с 1 августа при заселении в отели на курортах региона даже при отрицательном ПЦР-тесте приезжающие должны пройти вакцинацию в течение трех дней. В противном случае им может быть назначен штраф в размере до 30 тыс. руб.