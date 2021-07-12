БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Долг Пенсионного фонда перед Казначейством сократился до 71 миллиарда. ИНФОГРАФИКА

По данным Пенсионного фонда, его доходы за январь-июнь 2021 года составили 245,9 млрд грн, в том числе финансирование из госбюджета – 86,2 млрд грн, собственные поступления – 159,7 млрд грн (из которых поступления от части ЕСВ – 142,5 млрд грн при плане 138 млрд грн).

По информации Государственной казначейской службы, на 1 июля долг Пенсионного фонда по займам, которые привлекались с единого казначейского счета для покрытия кассовых разрывов ПФУ, составил 70,7 млрд грн, передает Finbalance.

В том числе Пенсионный фонд должен Казначейству:

  • 8,66 млрд грн – по займам, привлеченным в 2021 году;
  • 14,03 млрд грн – по займам 2020 года;
  • 48,05 млрд грн – по займам 2007-2014 годов.

На 1 июня долг Пенсионного фонда перед Госказначеййством составил 72,4 млрд грн (в том числе 10,33 млрд грн – по займам, привлеченным в 2021 году).

Таким образом, в июне долг Пенсионного фонда перед Госказначейством уменьшился на 1,7 млрд грн.

Ранее сообщалось, что дефицит Пенсионного фонда Украины за январь-апрель 2021 года составил 7,6 млрд грн.

