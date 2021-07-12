Зеленский не планирует обсуждать с Меркель компенсации за "Северный поток-2", – пресс-секретарь

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе рабочего визита в Германию не планирует обсуждать с канцлером Ангелой Меркель вопрос денежных компенсаций Украине за реализацию проекта российского газопровода "Северный поток-2".

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров на брифинге для СМИ по итогам встречи президента Украины и федерального президента Германии, передает Интерфакс-Украина.

"Позиция Владимира Зеленского такова: "Северный поток-2" – это уже давно не экономический вопрос, а вопрос безопасности. Потому, думаю, о каких-либо экономических компенсациях говориться не будет. Президент Украины пытается остановить строительство "Северного потока-2". Если не удастся это сделать, тогда мы говорим о гарантиях безопасности – возвращение временно оккупированных территорий, а не денежная компенсация", – сказал Никифоров.

Ранее сообщалось, что США и Германия планируют договориться об обязательствах по укреплению энергетической инфраструктуры Украины и компенсации транзитных сборов, которые могут быть ею потеряны в результате запуска газопровода "Северный поток 2".

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что Киев готов вести переговоры о компенсации за потери поступлений от транзита газа после запуска газопровода "Северный поток-2".

Как сообщалось, Госдеп США в мае отказался вводить санкции в отношении компании-оператора газопровода Nord Stream 2 AG, так как в администрации решили, что такие ограничительные меры противоречат национальным интересам США.

Президент США Джо Байден объяснил свое решение вывести из-под санкций принадлежащую "Газпрому" компанию-оператора строительства "Северный поток-2" тем, что трубопровод уже фактически достроен, а также нежеланием навредить отношениям США с Германией.