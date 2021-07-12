Половина украинских заробитчан в Польше работает по безвизу, – исследование

Около 47% трудовых мигрантов из Украины непрерывно работают в Польше максимум 3 месяца, что соответствует максимальному сроку пребывания в странах ЕС за полгода без необходимости оформления визы.

Об этом свидетельствуют данные исследования "Барометр польского рынка труда", сообщает Польское радио.

Кроме того, 30% трудовых мигрантов приезжает в Польшу на срок от 3 до 6 месяцев, 14% работают от 6 до 12 месяцев, и 4% – больше года.

При этом большинство опрошенных украинцев за последние пять лет посещали Польшу не раз (71%), а 65% планируют приехать работать в эту страну снова.

"Следствием краткосрочной и круговой модели миграции является трудоустройство работников из Украины на низком уровне. Возможность легальной работы только на полгода означает, что многим компаниям не выгодно инвестировать в подготовку персонала с Востока на высшие должности", – считает глава компании по трудоустройству Personnel Service Кшиштоф Инґльот.

В то же время он указал, что количество вакансий для квалифицированных мигрантов постоянно растет. Так, в 2019 году специализированные должности занимали 4% работающих украинцев, а в 2021 году – более 12%.

"Если новый проект миграционной политики будет реализован, эти показатели будут расти", – добавил глава компании.

Проект "Польская миграционная политика – направления деятельности на 2021-2022 годы" предусматривает пополнение дефицита на рынке труда значительной долей высококвалифицированных иностранцев и квалифицированных рабочих.

Среди прочего, предусматривается возможность увеличения количества иностранцев, которые выполняют дефицитные профессии, в том числе медицинские. Кроме того, предлагается привлекать в Польшу иностранцев, обучающихся на важных с точки зрения государственной политики специальностях, включая технические и ІТ-факультеты, или упорядочить процесс признания квалификаций и иностранных сертификатов и дипломов.

При этом данные исследования "Барометр польского рынка труда" показывают, что половина респондентов, участвовавших в опросе, имеют высшее образование, но 71% из них занимают низшие должности в Польше, каждый пятый работает в сфере услуг, 5% выполняет умственный труд и менее чем 1% принадлежит к управленческому персоналу.