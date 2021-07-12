В Украине не будут создавать реестр запрещенных СМИ, – Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов опроверг информацию о том, что СНБО намерен создать санкционный реестр СМИ. В то же время разрабатывается методология обеспечения запрета трансляции в Украине тех СМИ и соцсетей, которые ранее попали под санкции.

Об этом сообщил Данилов журналистам 12 июля в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

Отвечая на вопрос о том, сколько сайтов планируется заблокировать в рамках кампании по информационной безопасности и будет ли создан орган, регулирующий вопросы по урегулированию вопросов безопасности в информационном пространстве, Данилов сказал: "Вы помните, что один молодой человек, который по просьбе своей организации включен в рабочую группу, заявил о том, что якобы аппарат СНБО должен создать какой-то санкционный реестр с запретом СМИ - это совершенно не соответствует действительности. Мы этим вопросом не занимаемся".

При этом Данилов подчеркнул, что СНБО в настоящее время приводит в соответствие список СМИ, которые уже не первый год находятся под санкциями.

"Но нормативно-правовой инструмент, каким образом к ним должны быть применены эти санкции, не разработан", - сказал он, уточнив, что речь идет о техническом и технологическом обеспечении этого процесса.

"Это не о свободе слова, это не какие-то ограничения, это те (СМИ), по отношению к которым (санкции) уже введены. Провайдеры должны все это отработать для того, чтобы мы были уверены, что они не работают на нашей территории", - сказал Данилов.

При этом он напомнил, что речь идет о большом перечне, в котором - телеканалы NewsOne и ZIK, а также социальные сети.

Данилов подчеркнул, что СНБО рассматривает вопросы "негативных процессов", которые происходят в Facebook, Telegram, но речи о блокировании этих приложений быть не может.

"Заблокировать полностью Facebook - я считаю, что это просто невозможно", - сказал он.