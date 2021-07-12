Владелец популярной китайской соцсети TikTok отложил выход на IPO, – WSJ

Владелец социальных сетей TikTok, Douyin и китайского новостного агрегатора Toutiao, компания ByteDance, отложила свои планы по выходу на IPO после встречи с китайскими правительственными чиновниками.

Об этом сообщает WSJ со ссылкой на источники, передает LIGA.net.

Отмечается, что компания с оценкой в $180 млрд начала планировать выход на биржу Гонконга или в США в марте 2021 года. Эти планы пришлось отложить после требований Китая обеспечить соответствия требованиям безопасности данных и устранить риски в сфере.

Регуляторы КНР просили ByteDance сосредоточиться на решении и других проблем перед выходом на IPO. Также одной из причин отказа от IPO было отсутствие у ByteDance финансового директора к марту 2021 года, заявил один из источников. Отмечается, что по результатам IPO ByteDance планировала привлечь несколько миллиардов долларов.

После встречи с китайскими регуляторами в ноябре 2020 года свой выход на IPO отложила Ant. Регуляторы посчитали, что IPO несет угрозу финансовой стабильности китайской финансовой системе. По данным WSJ, указание сорвать IPO дал лично глава КНР Си Цзиньпин из-за критики Джеком Ма жесткого финансового регулирования в Китае. Источники издания сообщили, что "Джек Ма вызвал ярость у руководителей правительства".

В июле 2021 годf в Китае ужесточили правила проведения IPO за рубежом для ІТ-гигантов. Теперь крупные компании должны согласовывать такие решения с властями. Таким образом в КНР хотят ограничить возможность китайских компаний привлекать капитал в США.

Ранее сообщалось, что китайская компания ByteDance Ltd., которой принадлежит сервис TikTok, увеличила выручку в 2020 году более чем в два раза. Так, выручка по итогам года составила $34,3 млрд, что на 111% больше, чем годом ранее.