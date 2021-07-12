Гривневые депозиты населения выросли с начала года на 8%, – НБУ

Объем гривневых депозитов населения в банках за первое полугодие вырос на 8,1% – до 429,2 млрд грн, в том числе в июне рост вкладов составил 3,2%.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ), передает Finbalance.

При этом объем валютных вкладов населения за полгода уменьшился на 1,2% – до $9,7 млрд.

В то же время объем гривневых средств корпоративного сектора за первое полугодие вырос на 2,9% – до 452,4 млрд грн, преимущественно, за счет роста этого показателя на 2,8% в июне.

Объем валютных средств корпоративного сектора за полгода увеличился на 8,1% – до $8,29 млрд, несмотря на снижение в июне на 2,2%.

По данным НБУ, портфель выданных банками гривневых кредитов для корпоративного сектора вырос по итогам первого полугодия на 10,4% – до 464 млрд грн. В том числе в июне прирост портфеля составил 2,5%.

При этом портфель валютных займов для корпоративного сектора в июне за первое полугодие уменьшился на 5,2% – до $10,63 млрд.

Портфель гривневых кредитов для населения с начала года вырос на 13,2% – до 190,7 млрд грн. В то же время портфель валютных займов для населения с начала года снизился на 11% – до $980 млн.

Как сообщалось, по данным НБУ, депозитный портфель банков в национальной валюте в 2020 году вырос на 30,7%, в том числе гривневые вклады населения выросли на 26,4%, продемонстрировав самые высокие темпы роста с 2010 года.