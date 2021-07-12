Власти Киева потратят 120 миллионов на программы для туристов

Власти Киева разработали проект Городской целевой программы развития туризм на 2022-2024 годы стоимостью 118,98 млн грн.

Проект одобрен распоряжением КГГА №1525 от 9 июля и обнародован для общественного обсуждения, сообщает пресс-служба городской администрации.

"Цель программы – повысить конкурентоспособность украинской столицы как туристического центра европейского уровня, увеличить туристические потоки и прибыльность туристической сферы в условиях процессов, вызванных пандемией COVID-19, ее кризисными последствиями и вынужденными ограничительными мерами, обеспечить эффективную организационную и финансовую поддержку различных видов туризма с учетом потребностей и интересов различных целевых групп", – сказано в сообщении.

После внесения предложений и замечаний киевлян соответствующий проект будет вынесен на рассмотрение Киевского городского совета.

Согласно проекту документа, финансирование программы запланировано в объеме 118,98 млн грн, в том числе за счет бюджета Киева – на 106,08 млн грн, за счет других источников – 12,9 млн грн.

По данным Государственной пограничной службы, Киев в 2020 году посетили 498,9 тыс. иностранных туристов, что на 75% меньше, чем в 2019 году (2 млн человек). Количество внутренних туристов в прошлом году упало на 33%, тогда как в 2019 году столицу посетило около 3 млн украинцев из других регионов.

В итоге туристический сбор в бюджет Киева в 2020 году составил 34,69 млн грн, сократившись на 46%, по сравнению с 2019 годом.