Ситуация на рынке электроэнергии находится под контролем, – Данилов

Совет национальной безопасности и обороны Украины отслеживает ситуацию на электроэнергетическом рынке страны, сейчас она находится под контролем.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов журналистам 12 июля, передает Интерфакс-Украина.

"То, что происходит на рынке электроэнергии, находится под контролем. Мы отслеживаем ситуацию, связанную с этим инцидентом, хотя слово инцидент не очень корректное. Мы понимаем, что там происходит", – сказал Данилов.

Отвечая на вопрос о том, будет ли СНБО выносить вопрос обвала цен на рынке электроэнергии, Данилов сказал: "Надо ли будет для этого заседание СНБО, я сейчас сказать не могу. Окончательное решение относительно повестки дня принимает президент как глава СНБО".

Как сообщалось, ранее Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), обвинила группу ДТЭК Рината Ахметова в манипулировании ценами на рынке электроэнергии, что привело к ее обвалу в начале июня до исторических минимумов.

По данным НКРЭКУ, спрос на этом сегменте рынка рухнул на 40% из-за того, что трейдер "Д.Трейдинг" из холдинга ДТЭК Рината Ахметова перестал закупать электроэнергию на РСВ, перейдя на прямые договора. При этом, значительный портфель поставок электроэнергии ДТЭК относится к внутригрупповым продажам, когда электроэнергия поставляется предприятиям из группы СКМ Рината Ахметова.

Большей частью, в результате того, что "Д.Трейдинг" увел значительную часть спроса с РСВ, цена опустилась с 1450 грн/МВт-ч 1 июля до 426 грн/МВт-ч 4 июля.

После этого НКРЭКУ на экстренном заседании в воскресенье, 4 июля, установила минимальную цену электроэнергии на Рынке на сутки вперед (РСВ), ограничила объем внутригрупповых продаж электроэнергии до 50% и обязала операторов систем распределения (облэнерго) и оператора системы передачи ("Укрэнерго") закупать на РСВ 95% электроэнергии для технологических потерь вместо 50%.

После принятых НКРЭКУ решений, цена на рынке электроэнергии "на сутки вперед" на 6 июля в торговой зоне ОЭС Украины, по сравнению с показателем на 5 июля повысилась на 81% – до 916,06 грн за МВт-ч.