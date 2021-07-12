Novus купил долю "Вересень Плюс" в общем предприятии "Ассоциация региональных сетей"

Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение ООО "Новус Украина" на приобретение доли ООО "Вересень Плюс" в общем предприятии ООО "Ассоциация региональных сетей" (ООО "АРС").

Об этом говорится в обнародованном комитетом решении от 24 июня 2021 года, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщается, в результате сделки доля "Новус Украина" обеспечит превышение 50% голосов в органе управления общества.

По данным АМКУ, "Вересень Плюс" вышел из состава "АРС" 28 декабря 2020 года. При этом 50% "АРС" контролировал "Новус Украина", по 25% – "Вересень Плюс" и "Деликат Ритейл".

Согласно договору об общей деятельности, управление "АРС" осуществляют совместно "Новус Украина" и "Деликат Ритейл".

"АРС" осуществляет деятельность по предоставлению агентских услуг своим участникам в сфере розничной торговли продовольственными и непродовольственными товарами.

ООО "Новус Украина" создано в 2008 году, в том же году открыт первый супермаркет Novus в стране. Развитием сети супермаркетов Novus занимается компания BT Invest (Литва), созданная в 2008 году бывшими акционерами компании "Сандора" Раймондасом Туменасом и ныне покойным Игорем Беззубом. Согласно данным сайта Novus, на июль 2021 года сеть в Украине насчитывает 47 магазинов.

Согласно данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей на июль 2021 года, собственником с долей 100% в уставном капитале ООО являлось ЗАО "Консул Трейд Гаус" (Вильнюс, Литва). Конечными бенефициарами указаны Марина Познякова, Агне Рузгиене, Раймондас Туменас.

Уставный капитал ООО "Новус Украина" составляет 634,7 млн грн.

ООО "Вересень Плюс" создано в 1995 году, развитие розничной сети компания начала в 2009 году. По данным сайта компании, "Вересень Плюс" развивает специализированные магазины алкогольной продукции, магазины "Файно Маркет" и магазины прилавочного типа. Сеть насчитывает более 100 объектов в Кропивницком, Кривом Роге, Александрии, Бобринце, Благовещенском, Светловодске и других городах.

Согласно данным Единого госреестра, владельцами компании в равных долях и конечными бенефициарами являются Виталий и Людмила Денисенко.

Зарегистрированный капитал ООО "Вересень Плюс" составляет 11,8 тыс. грн.

ООО "Деликат Ритейл" создано в конце марта 2019 года. Компания развивает сеть супермаркетов "Деликат", "Деликат комфорт" и "Деликат+". Согласно данным на сайте ритейлера, по состоянию на июль 2021 года сеть насчитывает 20 объектов в Черкассах, Смеле, селе Красная Слобода (Черкасская область) и других.

По данным Единого госреестра, владельцами ООО в равных долях и конечными бенефициарами являются Юрий Олейник и Олег Хелетий.

Зарегистрированный капитал ООО "Деликат Ритейл" составляет 100 тыс. грн.