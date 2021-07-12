БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Англия отменит все коронавирусные ограничения со следующей недели

Все коронавирусные ограничения, которые до сих пор действуют в Англии, будут отменены со следующей недели несмотря на рост случаев заражения коронавирусом.

Об этом рассказал министр здравоохранения Британии Саджид Джавид, передает Европейская правда.

В обращении к парламенту Саджид Джавид сказал, что успешное внедрение вакцинации в Британии означает, что 9 из 10 взрослых в стране теперь имеют антитела против коронавируса.

По словам Джавида, правительство находится на пути к достижению своей цели - предложить всем взрослым первую дозу вакцины до 19 июля, дня, когда будут отменены все остальные ковидные ограничения, включая обязательное ношение масок.

По состоянию на 12 июля 87% взрослого населения Великобритании получили свою первую дозу, а 66% получили обе дозы.

Джавид сказал, что, хотя число новых случаев заражения может достичь 100 тыс. в день позже летом из-за распространения дельта-варианта коронавируса, две дозы вакцины обеспечивают эффективную защиту от серьезных заболеваний, вызванных вирусом. Британские чиновники считают, что рост числа случаев коронавируса не создаст "непосильного давления" на больницы.

"Никогда не будет идеального времени для этого шага, потому что мы просто не можем искоренить этот вирус - хотим мы этого или нет, коронавирус никуда не денется", - сказал он.

В последние недели в Британии в целом резко возросло количество инфекций из-за дельта-варианта, впервые обнаруженного в Индии.

Ежедневный уровень заражения превышает 30 тыс., это самый высокий показатель с января. Большинство инфекций распространяются в основном среди молодых людей, многие из которых еще не получили первую дозу вакцины.

Джерело:  Европейская правда
Велика Британія (1224) карантин (2077) коронавірус (3210)
Это однако странно,ведь в этой стране показатели прироста инфицированных стабильно остаются одними из самых высоких в мире,причем доминируют новые штаммы. Хотят поделиться?
12.07.2021 20:36 Відповісти
Если говорить на понятном языке, это значит: делай прививку- не делай прививку-пох! Результат один. Афуительный коллективный иммунитет с допустимым приростом 100 тыс в день Клоуны...
12.07.2021 20:37 Відповісти

