Шри-Ланка отменила двухнедельный карантин для вакцинированных туристов

Власти Шри-Ланки облегчили условия въезда в страну для иностранных туристов с прививкой.

Об этом сообщает газета Сolombo Рage, передает Интерфакс-Украина.

"Минздрав Шри-Ланки обновил правила въезда в страну для путешественников, прибывающих из-за границы. Теперь иностранным гражданам с прививкой не потребуется проходить двухнедельный карантин по прилету, однако необходимо две недели проживать в гостинице, у которой есть сертификат безопасности Safe & Secure. Для остальных туристов остается в силе обязательный карантин", - пишет издание.

Как сообщается, в первый день пребывания в стране туристы обязаны пройти тестирование на коронавирус и повторное - на седьмой день. Исключение составляют дети до двух лет. Стоимость ПЦР-тестов составит $40 каждый, и она включена в стоимость проживания. Если тесты будут отрицательными, то туристы смогут поменять отель. Для этого администрация гостиницы должна выдать туристу выписной документ (Discharge Document).

Привитые туристы могут посещать экскурсии во время отдыха и покидать территорию отеля, непривитые должны находиться только на территории гостиницы.

Кроме того, туристы пока не смогут оформить туристическую визу по прибытии. Согласно новому правилу, нужно заранее оформить онлайн-разрешение на въезд ЕТА стоимостью $35. Также необходима бронь отеля с сертификатом безопасности и медицинский страховой полис с покрытием лечения от коронавируса ($12, страховщик People's Insurance PLC).

По прибытии в аэропорт Шри-Ланки всем туристам необходимо предъявить отрицательный ПЦР-тест, полученный за 72 часа до посадки на рейс, заполненную форму медицинской декларации (Health Declaration Form) и оригинал справки о вакцинации вместе с копией оригинала справки с заверенным переводом на английский язык.