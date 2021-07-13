Украина должна остаться транзитной страной в случае достройки "Северного потока-2", – Меркель

Даже в случае окончания строительства газопровода "Северный поток-2" Украина останется транзитной страной.

Об этом заявила канцлер Федеративной Республики Германия Ангела Меркель во время пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине, передает Радио Свобода.

"Мы хотим добиться того, чтобы остался транзит газа через Украину. В будущем для нас Украина является и остается транзитной страной для газа, даже в том случае, если будет завершено строительство "Северного Потока-2". С украинской стороны здесь есть большие опасения. Мы серьезно воспринимаем эти опасения. Мы эту тему сегодня вечером и в дальнейшем будем обсуждать", – сказала она.

В свою очередь президент Зеленский отметил, что вопрос реализации проекта "Северный поток-2" должен рассматриваться на встрече в Нормандском формате совместно с представителями Германии и Франции, так как оно является неотъемлемой частью безопасности Украины.

"Если мы говорим об энергетической безопасности, ми должны иметь гарантии Европейского Союза, гарантии Германии, гарантии Франции", – цитирует президента пресс-служба главы государства.

Газопровод "Северный поток-2" общей протяженностью 1,2 тыс. км проходит по дну Балтийского моря и имеет доставлять газ из России в Германию, а оттуда - на остальные европейские рынки. По данным Nord Stream 2 AG, уложена уже почти вся газопроводная магистраль, остается проложить несколько десятков километров труб в датских и немецких водах.

Украина, а также Польша, Латвия, Литва и Эстония - самые активные противники "Северного потока-2". Против достройки газопровода также выступают США, в частности накладывают санкции на суда и компании, участвующие в проектах. Однако в конце мая администрация президента США Джо Байдена решила не вводить санкции в отношении компании-оператора Nord Stream 2 AG и ее генерального директора Маттиаса Варнига. В Вашингтоне это объяснили национальными интересами США.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что Киев готов вести переговоры о компенсации за потери поступлений от транзита газа после запуска газопровода "Северный поток-2".

Напомним, в начале июня российский президент Владимир Путин заявил, что укладка труб первой нитки газопровода "Северный поток-2" завершена, укладка второй нитки может занять еще два месяца.

Он также допустил, что Россия может продолжить транзит газа через Украину после окончания действующего контракта, но после запуска "Северного потока-2" это решение будет зависеть от того, насколько понравится российским властям политика Украины.