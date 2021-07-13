Германия передаст Украине 1,5 миллиона доз вакцины от COVID-19
Федеративная Республика Германия предоставит Украине 1,5 млн доз вакцины от COVID-19
Об этом заявила канцлер страны Ангела Меркель во время совместного с президентом Украины Владимиром Зеленским брифинга, передает Интерфакс-Украина.
"Мы в дружеских отношениях с Украиной и желаем вместе преодолеть вызовы пандемии коронавируса. Я рада, что в борьбе с COVID-19 мы можем пообещать Украине, что 1,5 млн доз вакцины будут переданы Украине. Это очень важный шаг", – отметила она.
При этом, Меркель не уточнила, какая именно вакцина поступит в Украину.
Джерело: Интерфакс-Украина
