Германия передаст Украине 1,5 миллиона доз вакцины от COVID-19

Федеративная Республика Германия предоставит Украине 1,5 млн доз вакцины от COVID-19

Об этом заявила канцлер страны Ангела Меркель во время совместного с президентом Украины Владимиром Зеленским брифинга, передает Интерфакс-Украина.

"Мы в дружеских отношениях с Украиной и желаем вместе преодолеть вызовы пандемии коронавируса. Я рада, что в борьбе с COVID-19 мы можем пообещать Украине, что 1,5 млн доз вакцины будут переданы Украине. Это очень важный шаг", – отметила она.

При этом, Меркель не уточнила, какая именно вакцина поступит в Украину.