Аукционный комитет установил критерии для "черного списка" покупателей электроэнергии

За нарушение условий двусторонних договоров купли-продажи электроэнергии недобросовестных покупателей временно не будут допускать к следующим электронным аукционам на Украинской энергетической бирже.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

Отмечается, что соответствующее решение принял аукционный комитет по продаже электроэнергии по двусторонним договорам.

"Мы приняли решение, которое ограничит махинации и побуждает участников рынка не прибегать к манипуляциям, а действовать по честным правилам", – отметил заместитель главы Минэнерго Юрий Власенко.

По его словам, соответствующее решение временное – до 1 сентября.

Согласно изменениям в Регламенте организации и проведения электронного аукциона по продаже электроэнергии на УЭБ, продавец имеет право инициировать внесение в "черный список" покупателя, который нарушил взятые на себя обязательства по двусторонним договорам купли-продажи электроэнергии.

Для этого продавец должен подать обоснованное заявление организатору аукциона – УЭБ.

Исключительный список критериев для подачи такого заявления:

нерегистрация покупателем в системе управления рынками купленных объемов электроэнергии;

отсутствие своевременной оплаты со стороны покупателя (подтверждается выпиской из банка);

расторжение договора покупателем в одностороннем порядке.

Как результат, сообщают в Минэнерго, – недобросовестного покупателя не будут допускать к следующим аукционам по продаже электроэнергии в течение шести месяцев.

"В то же время, если покупатель выполнил все обязательства по договору, то его могут снова допустить к участию в торгах. Это также происходит по письменному заявлению продавца и приложенных к нему документов, подтверждающих факт урегулирования обстоятельств", – говорится в сообщении.

Теперь до 1 сентября Минэнерго совместно с Нацкомиссией, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, а также участниками рынка должны наработать изменения для системного решения, которое будет закреплено соответствующим постановлением Кабмина. Это постановление должно установить постоянные правила, которые будут предотвращать нерыночное поведение участников рынка электроэнергии.

Как сообщалось, ранее Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), обвинила группу ДТЭК Рината Ахметова в манипулировании ценами на рынке электроэнергии, что привело к ее обвалу в начале июня до исторических минимумов.

По данным НКРЭКУ, спрос на этом сегменте рынка рухнул на 40% из-за того, что трейдер "Д.Трейдинг" из холдинга ДТЭК Рината Ахметова перестал закупать электроэнергию на РСВ, перейдя на прямые договора. При этом, значительный портфель поставок электроэнергии ДТЭК относится к внутригрупповым продажам, когда электроэнергия поставляется предприятиям из группы СКМ Рината Ахметова.

Большей частью, в результате того, что "Д.Трейдинг" увел значительную часть спроса с РСВ, цена опустилась с 1450 грн/МВт-ч 1 июля до 426 грн/МВт-ч 4 июля.

После этого НКРЭКУ на экстренном заседании в воскресенье, 4 июля, установила минимальную цену электроэнергии на Рынке на сутки вперед (РСВ), ограничила объем внутригрупповых продаж электроэнергии до 50% и обязала операторов систем распределения (облэнерго) и оператора системы передачи ("Укрэнерго") закупать на РСВ 95% электроэнергии для технологических потерь вместо 50%.

После принятых НКРЭКУ решений, цена на рынке электроэнергии "на сутки вперед" на 6 июля в торговой зоне ОЭС Украины, по сравнению с показателем на 5 июля повысилась на 81% – до 916,06 грн за МВт-ч.