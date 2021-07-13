Импорт угля вырос с начала года на 18%, – Таможенная служба

Украина в январе-июне 2021 года увеличила импорт угля каменного и антрацита на 17,6% (на 1,51 млн тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 10,15 млн тонн.

Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы, передает Интерфакс-Украина.

Так, за первое полугодие 2021 года уголя импортировано на $984,05 млн, что на 4,1% больше, чем за аналогичный период годом ранее ($945,34 млн).

Из РФ поступил уголь на $587,54 млн (доля в импорте 59,71%), США – на $221,27 млн (22,49%), Казахстана – на $114,96 млн (11,68%), других стран – на $60,27 млн (6,12%).

Экспорт Украиной угля за шесть месяцев 2021 года составил 0,204 тыс. тонн на $0,03 млн, в т.ч. в Венгрию – на $0,01 млн, Беларусь – на $0,01 млн, Болгарию – на $0,007 млн. В аналогичный период прошлого года экспорт не осуществлялся.

Как сообщалось, Украина в 2020 году уменьшила импорт угля каменного и антрацита на 19,6% или на 4,13 млн тонн по сравнению с 2019 годом – до 16,95 млн тонн. В денежном выражении импорт угля в прошлого году составил $1,69 млрд, что на 44,3% меньше, чем в 2019 году ($3,04 млрд).

В частности, из РФ поступил уголь на $1,04 млрд (доля в импорте 61,71%), США – на $480,32 млн (28,41%), Казахстана – на $126,1 млн (7,46%), других стран – на $40,89 млн (2,42%).