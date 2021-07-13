Оценка инвестиционного климата бизнесом вернулась к уровню начала 2019 года, – ЕБА

С начала года индекс инвестиционной привлекательности Украины вырос с 2,4 до 2,84.

Соответствующие результаты исследования были презентованы Эвропейской бизнес-ассоциацией (ЕБА), сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Также исследования показали существенное улучшение настроений топ-менеджеров компаний, которые входят в ассоциацию, в частности 32% опрошенных отмечают улучшение

ЕБА проводит анализ инвестнастроений с 2008 года.

Как сообщалось, Индекс инвестиционной привлекательности Украины во второй половине 2020 года снизился до 2,40 баллов из 5-ти возможных, что сопоставимо с оценками 2013 года.

В первом полугодии 2020 года индекс составлял 2,51 балла, во втором полугодии 2019 года – 2,95, в первом – 2,85.