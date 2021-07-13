БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Нацбанк обязал финансовые компании указывать реальные процентные ставки по кредитам

Национальный банк Украины (НБУ) согласовал Правила расчета небанковскими финансовыми учреждениями общей стоимости кредита для потребителя и реальной годовой процентной ставки по договору о потребительском кредите с требованиями законодательства.

Соответствующие постановления правления НБУ №49 от 11 июня вступают в силу с 14 июля, сообщает пресс-служба регулятора.

В частности, предусмотрено внесение изменений в редакцию договоров с целью упрощения их понимания потребителем.

"Правила устанавливают методику расчета небанковскими финансовыми учреждениями общей стоимости кредита для потребителя, реальной годовой процентной ставки по договору о потребительском кредите", – сказано в сообщении.

Небанковские финансовые учреждения обязаны до 14 августа привести свою деятельность в соответствии с требованиями настоящего постановления.

"Это позволит гармонизировать правила действующего законодательства Украины. Напомним, что банки применяют такие же подходы к расчету ключевых показателей стоимости потребительского кредита с июня 2017 года. Итак, все кредитодатели будут применять единые подходы к расчету общей стоимости кредита для потребителя и реальной годовой процентной ставки по договору о потребительском кредите", – пояснили в НБУ.

Кроме того, Нацбанк внес соответствующие изменения в Правила расчета банками Украины общей стоимости кредита для потребителя и реальной годовой процентной ставки по договору о потребительском кредите.

кредит (3395) ломбард (92) НБУ (9526) кредитні спілки (119)
