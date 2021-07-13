Нацбанк обязал финансовые компании указывать реальные процентные ставки по кредитам

Национальный банк Украины (НБУ) согласовал Правила расчета небанковскими финансовыми учреждениями общей стоимости кредита для потребителя и реальной годовой процентной ставки по договору о потребительском кредите с требованиями законодательства.

Соответствующие постановления правления НБУ №49 от 11 июня вступают в силу с 14 июля, сообщает пресс-служба регулятора.

В частности, предусмотрено внесение изменений в редакцию договоров с целью упрощения их понимания потребителем.

"Правила устанавливают методику расчета небанковскими финансовыми учреждениями общей стоимости кредита для потребителя, реальной годовой процентной ставки по договору о потребительском кредите", – сказано в сообщении.

Небанковские финансовые учреждения обязаны до 14 августа привести свою деятельность в соответствии с требованиями настоящего постановления.

"Это позволит гармонизировать правила действующего законодательства Украины. Напомним, что банки применяют такие же подходы к расчету ключевых показателей стоимости потребительского кредита с июня 2017 года. Итак, все кредитодатели будут применять единые подходы к расчету общей стоимости кредита для потребителя и реальной годовой процентной ставки по договору о потребительском кредите", – пояснили в НБУ.

Кроме того, Нацбанк внес соответствующие изменения в Правила расчета банками Украины общей стоимости кредита для потребителя и реальной годовой процентной ставки по договору о потребительском кредите.