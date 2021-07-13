"Сумыгаз" обследовал 1,5 тысячи километров газопроводов с начала года

За первое полугодие газовики Сумской области обследовали 1,5 тыс. км газовых сетей области, обнаружили и устранили более 700 повреждений изоляционного покрытия подземных газопроводов, а также около 6,5 тыс. утечек газа на подземных и надземных сетях.

Об этом сообщает пресс-служба АО "Сумыгаз".

"Объем работы увеличивается с каждым годом, так как газопроводы постепенно изнашиваются. На Сумщине есть газовые сети, которым уже более 60 лет, и в силу своего возраста она требуют постоянного обследования. Благодаря современному оборудованию специалисты более эффективно выявляют повреждения, что защищает от аварийных ситуаций на газопроводах", – отметил главный инженер компании Дмитрий Сергиенко.

Всего в 2021 году инвестиции в газораспределительные сети Сумщины превысили 64 млн грн. Эти средства будут направлены на реконструкцию, модернизацию, ремонт газовых сетей и сооружений на них.

В компании также акцентируют на важности ежегодного обследования и технического обслуживания внутренних газовых сетей. По закону ответственность за внутренние сети и газовое обслуживание в квартирах и частных домах несут их собственники.

Напомним, АО "Оператор газораспределительной системы "Сумыгаз" – единственная на территории области компания-лицензиат по распределению природного газа.

Система газоснабжения Сумщины – это 12 тыс. км газосетей. Клиентами компании являются более 4 тыс. предприятий, учреждений и организаций, а также 386 тыс. семей, что составляет 75% от общего количества домохозяйств области.

Годовой объем распределения составляет около 600 млн куб. м газа. АО "Сумыгаз" обеспечивает рабочими местами 1,9 тыс. работников и принадлежит к одному из крупнейших налогоплательщиков в Сумской области.