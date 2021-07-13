Нацкомиссия перераспределила расходы "Укрэнерго" на 2,3 миллиарда

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), перераспределила 2,3 млрд грн из расходов "Укрэнерго", предназначенных на приобретение вспомогательных услуг, для выплат участникам балансирующего рынка.

Соответствующие решение НКРЭКУ приняла на заседании во вторник, 13 июля, передает пресс-служба регулятора.

Согласно сообщению, по результатам плановой проверки "Укрэнерго" подтвердило остаточную стоимость сбора за небаланс электроэнергии (Uplift 1) в размере 4,5 млрд грн. В то же время, по результатам работы рынка вспомогательных услуг в 2021 году "Укрэнерго" прогнозирует экономию по статье "расходы на приобретение вспомогательных услуг" в сумме 2,3 млрд грн.

В связи с этим "Укрэнерго" предложило осуществить перераспределение расходов структуры тарифа на сумму 2,3 млрд грн путем уменьшения статьи "расходы на приобретение вспомогательных услуг" и увеличения статьи "расходы на урегулирование системных ограничений (в том числе сальдированный размер сбора за небаланс электроэнергии) ".

Как пояснили в НКРЭКУ, это позволит не менять тариф на услуги по диспетчерскому (оперативно-технологическому) управлению НЭК "Укрэнерго" и позволит участникам рынка мобилизовать ресурсы для успешного прохождения ОЭС Украины осенне-зимнего периода 2021/2022 годов.

"Такое решение также будет способствовать обеспечению сбалансированной работы системного оператора, урегулированию проблемных вопросов в электроэнергетической сфере и улучшению финансового состояния государственной генерации, в частности, "НАЭК "Энергоатом" и ЧАО "Укргидроэнерго", – отмечается в сообщении.

По словам главы НРКЭКУ Валерия Тарасюка, такое решение принято в том числе и по инициативе НАЭК "Энергоатом".

"Таким образом мы начинаем выплачивать аплифт без увеличения тарифа. Считаю это решение сбалансированным со всех точек зрения, в том числе и по отношению к потребителям", – отметил Тарасюк.