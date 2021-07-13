Суд вернул общине Харькова земельный участок стоимостью 110 миллионов

Хозяйственный суд Харьковской области, удовлетворив иск Шевченковской окружной прокуратуры, вернул в ведение территориальной громады города земельный участок стоимостью более 110 млн грн на берегу реки в районе Журавлевского гидропарка.

Об этом говорится в сообщении прокуратуры Харьковской области.

По информации руководителя окружной прокуратуры Амила Омарова, установлено, что между Харьковской городским советом и обществом с ограниченной ответственностью в 2020 году был заключен договор аренды земельного участка площадью почти 3 га для строительства и обслуживания многоквартирного жилого дома с объектами торгово-развлекательной и рыночной инфраструктуры.

Процедура передачи земельного участка в аренду происходила без проведения земельных торгов, что является нарушением требований ст. 124, 134 Земельного кодекса Украины и ст. 16 закона Украины "Об аренде земли".

Указанные нарушения требований законодательства стали основанием для направления окружной прокуратурой соответствующего иска в Хозяйственный суд Харьковской области.

Решением суда от 5 июля 2021 года исковые требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме.

Сейчас решение суда не вступило в законную силу, поскольку длится срок на его апелляционного обжалования.