Рост потребительских цен вновь превысил прогноз Нацбанка

Потребительская инфляция в июне в годовом измерении осталась на уровне предыдущего месяца – 9,5%, а в месячном измерении цены выросли на 0,2%.

Как сообщает пресс-служба Нацинального банка, таким образом инфляция вновь оказалась выше траектории прогноза, опубликованного в апреле, однако ее отклонение уменьшилось.

При этом базовая инфляция в июне ускорилась (до 7,3% год к году с 6,9% в мае).

"Замедление роста цен на сырые продукты питания нивелировало эффекты от дальнейшего подорожания природного газа и подсолнечного масла, а также от усиления фундаментального инфляционного давления", – отмечают в НБУ.

В частности, под воздействием высоких мировых цен на продовольствие, а также устойчивого потребительского спроса в дальнейшем дорожали обработанные продовольственные товары (на 12,1% г/г). При этом ускорились темпы роста цен на подсолнечное масло и продукты его переработки. Кроме того, увеличение производственных затрат на сырье и энергию сказалось на стоимости макаронных и кондитерских изделий, мясных и молочных продуктов.

Повышение стоимости услуг также ускорилось – до 8,1% г/г.

"Из-за сохранения устойчивого потребительского спроса и роста производственных расходов быстрее дорожали услуги общепита, культуры, отдыха, страхование личного транспорта, кабельного телевидения, интернета и такси", – указывает Нацбанк.

Кроме того, незначительно ускорился рост цен на непродовольственные товары (до 1,6% г/г), тогда как темпы роста цен на сырые продукты питания продолжили снижаться (до 5,1% г/г).

При этом административно регулируемые цены в дальнейшем повышались (до 18% г/г), прежде всего из-за стремительного подорожания природного газа на фоне низкой базы сравнения.

"В то же время в месячном измерении подорожание оказалось незначительным из-за введения годовых контрактов с фиксированными тарифами для населения", – отмечает НБУ.

В свою очередь темпы роста стоимости топлива замедлились (до 34,7% г/г), прежде всего из-за эффекта базы сравнения. Незначительное влияние также имело государственное регулирование цен в форме ограничения торговой надбавки на бензин А-95 и дизельное топливо", – констатирует Нацбанк.

Регулятор напоминает, что и другие факторы будут учитываться в обновленном макроэкономическом прогнозе, который будет обнародован 22 июля.

Как сообщалось, по данным Госстата, рост потребительских цен в июне по сравнению с предыдущим месяцем замедлился до 0,2% после 1,3% в мае. В годовом измерении, по сравнению с июнем 2020 года, инфляция осталась на уровне 9,5%, как и по итогам мая.