"Укрзализныця" назначила дополнительные поезда из Житомира в Одессу

"Укрзализныця" назначила дополнительные рейсы поезда №131/132 Житомир-Одесса ввиду большой популярности этого маршрута.

Об этом говорится в сообщении компании.

Так, дополнительные рейсы запланированы на 18, 22, 26 и 30 июля, а также на 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26 и 30 августа.

Из Житомира поезд отправляется в 23:15 и прибывает в Одессу в 09:29. Обратно из Одессы он отправляется в 12:27 и прибывает в Житомир в 22:10.

Ранее сообщалось, что Укрзализныця на лето назначила 11 дополнительных поездов к морю. Пассажиры из Донецка, Кривого Рога, Днепра, Харькова и других городов смогут быстро, удобно и безопасно добраться ими до курортных городов: Одессы, Геническа и Бердянска.