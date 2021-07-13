Нацбанк планирует отменить ограничение на покупку валюты бизнесом под обязательства

Национальный банк Украины планирует в ближайшее время снять ограничение на покупку бизнесом иностранной валюты под обязательства.

Об этом сообщил заместитель главы НБУ Юрий Гелетий в интервью Интерфакс-Украина.

"Мы готовы двигаться дальше на пути к валютной либерализации. Это наш безусловный приоритет. Следующим важным шагом станет снятие требования для бизнеса, касающееся покупки иностранной валюты под обязательства", – сказал Гелетий.

Замглавы Нацбанка отметил, что, по мнению команды регулятора, такое решение будет иметь большее влияние на валютный рынок, чем последние либерализационные меры.

"Сейчас мы активно дискутируем на эту тему и финализируем обсуждение касательно модальности. Снятие этого ограничения будет постепенным, но оно произойдет. Это решение будет одобрено нами в скором времени", – добавил Гелетий.

Ранее сообщалось, в апреле Нацбанк усовершенствовал ряд норм, определяющих проведение украинскими компаниями платежных операций по собственным еврооблигациям.

В частности, выплаты по екробондам были исключены из перечня операций, на которые устанавливается годовой лимит в размере 2 млн евро. Кроме того для операций по выплате дохода и погашения еврооблигаций, а также другие операции эмитента, осуществляемые в связи с размещением таких ценных бумаг; разрешено покупать иностранную валюту для накопления на своем счету эмитента в украинском банке до дат платежей по выполнению обязательств по еврооблигациям.