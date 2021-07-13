Суд арестовал имущество объявленного в розыск нардепа Козака

Печерский райсуд Киева арестовал имущество объявленного в розыск за пособничество в государственной измене и разграбление национальных ресурсов народного депутата Тараса Козака (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь").

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора, передает Интерфакс-Украина.

"Печерский районный суд Киева по ходатайству Офиса генпрокурора принял решение об аресте движимого и недвижимого имущества Козака", – сообщили в Офисе генпрокурора.

Как сообщалось, сотрудники Службы безопасности Украины 11 мая провели обыски в особняке народного депутата (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь"), лидера Всеукраинского общественного движения "Украинский выбор – право народа" Виктора Медведчука, его ближайшего соратника Тараса Козака и в офисе партии ОПЗЖ.

Медведчуку и Козаку сообщено о подозрении по делу о государственной измене и покушении на завладение природными ресурсами по статьям 111 и 348 Криминального кодекса.

В части завладения природными ресурсами речь идет о незаконной передаче оккупационным властям в 2015 году документации на месторождение "Глубокое" на шельфе Крыма, запасы которого оцениваются в 38 млрд грн. По данным следствия, он перерегистрировал спецразрешение использования недр по российскому законодательству с помощью его кума Владимира Путина и вице-премьера РФ Дмитрия Козака.

Козак, по данным правоохранительных органов, находится в РФ. В то же время, по информации Медведчука, Козак пребывает на территории Беларуси, где проходит лечение.

Козак объявлен в розыск, есть решение суда на его задержание для избрания меры пресечения.