Минфин увеличил размещение облигаций внутреннего займа до 10 миллиардов

Министерство финансов на состоявшемся 13 июля аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) увеличило объем привлеченных средств до 9,89 млрд грн, сохранив ставки доходности.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Минфина.

В частности, самые короткие из предложенных трехмесячные ОВГЗ были размещены на 176,48 млн грн под 8,5% годовых.

Однолетние ОВГЗ принесли госбюджету 2,11 млрд грн под 10,99% годовых.

Облигации сроком обращения полтора года были размещены на 1,68 млрд грн под неизменные 11,3% годовых.

От размещения двухлетних ОВГЗ поступило 3,65 млрд грн под 12,09% годовых.

Трехлетние ОВГЗ были размещены на 451,19 млн грн под неизменные 12,3%, а пятилетние облигации – на 37,43 млн грн под 12,59% годовых.

Кроме того, Минфин разместил номинированные в долларах США ОВГЗ сроком обращения один год на $65,25 млн под 3,7% годовых.

Как сообщалось, на минувшей неделе Министерство финансов на очередном аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) увеличило объем привлеченных средств до 3,09 млрд грн, сохранив ставки доходности.