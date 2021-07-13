БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Минфин увеличил размещение облигаций внутреннего займа до 10 миллиардов

Министерство финансов на состоявшемся 13 июля аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) увеличило объем привлеченных средств до 9,89 млрд грн, сохранив ставки доходности.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Минфина.

В частности, самые короткие из предложенных трехмесячные ОВГЗ были размещены на 176,48 млн грн под 8,5% годовых.

Однолетние ОВГЗ принесли госбюджету 2,11 млрд грн под 10,99% годовых.

Облигации сроком обращения полтора года были размещены на 1,68 млрд грн под неизменные 11,3% годовых.

От размещения двухлетних ОВГЗ поступило 3,65 млрд грн под 12,09% годовых.

Трехлетние ОВГЗ были размещены на 451,19 млн грн под неизменные 12,3%, а пятилетние облигации – на 37,43 млн грн под 12,59% годовых.

Кроме того, Минфин разместил номинированные в долларах США ОВГЗ сроком обращения один год на $65,25 млн под 3,7% годовых.

Как сообщалось, на минувшей неделе Министерство финансов на очередном аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) увеличило объем привлеченных средств до 3,09 млрд грн, сохранив ставки доходности.

Экономика 2 года летела в пропасть, и ожидаемо нашла дно. Деньги рисуем 24х7.
14.07.2021 11:13 Відповісти
Давайте вперёд к дефолту!
14.07.2021 13:41 Відповісти
Почему-то никто не нажал "Нравится". Может, все предвкушают, как после зелёной шоблы страна деньги будет отдавать
14.07.2021 15:42 Відповісти

